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用延展實境助醫療決策 醫病溝通更無礙

2019-05-13 17:42中央社 台北13日電

重病治療前的決策及後續的照顧問題常引病家焦慮，北榮成立延展實境模擬訓練區，利用虛擬實境等設計決策輔助工具，病家可從互動遊戲快速了解治療優缺點，讓醫病溝通更無礙。

台北榮總教學部臨床技術訓練中心主任楊盈盈今天在記者會表示，傳統跟病人及家屬說明病情或治療選項時，僅使用衛教單張、照片及影像，較難讓病人及家屬有系統且詳細地了解治療選項及優缺點。

為了減輕病人及家屬面對重大疾病治療的焦慮，北榮成立「延展實境模擬訓練區」，將口腔癌、腎臟癌等重大疾病的治療及照護，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR），設計出中、英文「延展實境疾病決策及衛教輔助工具（XR Aids）」。

楊盈盈表示，透過XR Aids，病人及家屬在高擬真的互動遊戲中身歷其境，快速且充分地了解治療細節、不同治療選擇的優缺點，及後續照護重點，醫病溝通更順暢，病人及家屬也不需再因抉擇困難而無所適從。

病友林小姐表示，確診腎臟有腫瘤時，醫師告知須盡快手術，可選傳統手術、達文西手術或冷凍療法等，剛開始覺得醫療不容易理解，要選擇合適的手術方式也是天人交戰，但經過XR體驗後，親眼觀看有助理解，讓她清楚手術的步驟，能做充分的心理準備。

另一名病友張先生，因罹患口腔癌術後接受免疫治療，張先生及張太太在體驗口腔癌XR時，對手術、化療、免疫治療、標靶治療及放射治療的相關內容中，對免疫治療部分特別有興趣，重覆觀看2次。張太太也說，XR體驗讓她對先生的治療及照護方向更了解。

目前北榮XR延展實境訓練區將培訓種子教師、建置管理平台，並已購置15台XR設備，將放置在教學部臨床訓練中心、臨床創新中心、病房、門診、社區、校園、離島（如金門），或榮院等處推廣。

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