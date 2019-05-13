Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



育有一子的藝人Ella陳嘉樺在臉書透露因子宮、膀胱脫垂，使得她做打噴嚏、原地跳躍、跑步等動作都會發生尿失禁的狀況，日前至婦產科做了懸吊手術。

台北長庚婦產科主治醫師陳彥廷表示，婦女骨盆臟器脫垂指的就是骨盆腔的內臟器官，包括子宮、膀胱、直腸因鬆弛而下垂，甚至從陰道口外露，生產是骨盆臟器脫垂的危險因子之一，尤其生愈多、脫垂風險愈大。

陳彥廷指出，骨盆臟器脫垂的主要危險因子包括自然產、從事勞力工作，或是長期咳嗽等，這些婦女因為負壓過大使得臟器位移，輕微的狀況包括頻尿、漏尿或解尿困難，嚴重者可能咳嗽、打噴嚏就有臟器從陰道孔洞露出，甚至長期外露，雖不至影響生命，但常會因褲底突然露出「一包東西」而相當尷尬。

文獻顯示，與未生產的婦女相較，生1胎的婦女臟器脫垂機率為2.4倍，生2胎是4.5倍，生3胎是8倍，也就是生產愈多，脫垂的機率愈大。陳彥廷表示，許多婦女脫垂的狀況並不嚴重，漏尿等問題不致影響日常生活，並未積極求醫改善；臨床上常見來求醫的患者，大多是因為臟器外露造成困擾，有些患者如舞者等，會因為跳躍等動作漏尿、下體濕一片造成困擾而來求醫。