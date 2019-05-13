影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，縣長林明溱今在縣務會議提到，該場域廣大除朝複合式園區發展，更構想設置類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球供民眾搭乘，360度欣賞當地山脈景致。

林提到，日前赴對岸溧陽市參加海峽兩岸姊妹湖產業協作年會，曾在天目湖體驗搭乘大陸唯二的氦氣球，鳥瞰秀麗湖景產生靈感，認為九九峰擁絕佳美景，除可規劃恐龍、植物、露營等專區朝複合式園區發展，也可將氦氣球列為遊憩選項。

林明溱說，九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前只有透過空拍機才能全方位鳥瞰其美景，但要是能在當地設置氦氣球，遊客將能直上150公尺高空，享受大自然美景，無色、無味且不會燃燒的氦氣更是兼具環保和安全性。

而氫氣球是透過機器收放鋼索控制升降，單座造價約5000萬元，雖不便宜，但一次可供15位以上人員搭乘，較熱氣球承載量多出許多，使用年限更長達10年，未來也一定能為南投帶進可觀的旅遊人潮。