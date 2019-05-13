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影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，縣長林明溱今在縣務會議提到，該場域廣大除朝複合式園區發展，更構想設置類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球供民眾搭乘，360度欣賞當地山脈景致。

林提到，日前赴對岸溧陽市參加海峽兩岸姊妹湖產業協作年會，曾在天目湖體驗搭乘大陸唯二的氦氣球，鳥瞰秀麗湖景產生靈感，認為九九峰擁絕佳美景，除可規劃恐龍、植物、露營等專區朝複合式園區發展，也可將氦氣球列為遊憩選項。

林明溱說，九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前只有透過空拍機才能全方位鳥瞰其美景，但要是能在當地設置氦氣球，遊客將能直上150公尺高空，享受大自然美景，無色、無味且不會燃燒的氦氣更是兼具環保和安全性。

而氫氣球是透過機器收放鋼索控制升降，單座造價約5000萬元，雖不便宜，但一次可供15位以上人員搭乘，較熱氣球承載量多出許多，使用年限更長達10年，未來也一定能為南投帶進可觀的旅遊人潮。

縣府觀光處則表示，初步瞭解天目湖的氦氣球直徑約23公尺，因此其停放操作用地可能需要1個直升機停機坪大小，因此須確認九九峰有無適當空地，也得針對當地山谷地形的風向、台灣有無氦氣球業者等問題評估瞭解。

南投縣草屯九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前透過空拍機才能全面鳥瞰美景，縣府因此...
南投縣草屯九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前透過空拍機才能全面鳥瞰美景，縣府因此想設置氦氣球。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前透過空拍機才能全面鳥瞰美景，縣府因此...
南投縣草屯九九峰是縣內知名的美麗山脈，但目前透過空拍機才能全面鳥瞰美景，縣府因此想設置氦氣球。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府規劃開發草屯九九峰生態藝術園區，縣長林明溱構想在園區內設置氦氣球載客鳥...
南投縣政府規劃開發草屯九九峰生態藝術園區，縣長林明溱構想在園區內設置氦氣球載客鳥瞰當地景致。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府規劃開發草屯九九峰生態藝術園區，縣長林明溱構想在園區內設置氦氣球載客鳥...
南投縣政府規劃開發草屯九九峰生態藝術園區，縣長林明溱構想在園區內設置氦氣球載客鳥瞰當地景致。圖／南投縣政府提供
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熱氣球林明溱空拍機
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