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春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22聯合報 記者曹悅華╱即時報導

交通部觀光局今公布春遊補助各縣市剩餘額度，自由行及團體旅遊由花蓮奪得雙料冠軍，申請最為熱烈，不過仍有民宿業者感嘆相較前幾次補助，這次真的很冷清，甚至出現假日沒有任何訂房的狀況。

觀光局今中午開放民眾查詢各縣市春遊補助剩餘額度，截至中午12點為止，以花蓮縣申請最為熱烈，已達76.91%，剩餘房間數為1萬1084個，第二名是宜蘭縣，第三是高雄市，四、五名則分別為台東縣和屏東縣，皆有超過一半以上的申請率，墊底的縣市為嘉義市。

團體旅遊方面，各縣市實施截止日期不盡相同，總額皆為800萬元，以花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖、金門縣、連江縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣和嘉義市等十縣市最為熱烈，皆已沒有餘額，最冷清的縣市則為台北市，800萬全部沒有動到。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，對花蓮業者而言，延續去年地震補助，接著暖冬遊補助和擴大版暖冬補助，對於觀光局補助的方式算很熟悉，操作起來也比較上手，加上花蓮本來就是熱門觀光縣市，效果當然最好。

陳秉忠提到，台東跟屏東也是熱門觀光縣市之一，名列自由行前幾名不易外，宜蘭則因為離台北很近，上榜也是意料中的事，高雄則拜韓國瑜效應所賜，提升旅客到訪意願。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，團體旅遊方面台北額度都還沒使用到很正常，因為台北就是適合自由行，很方便，雙北要挑的話也會選新北市，像是淡水、烏來都更有吸引力。

不過即使目前在所有縣市中花蓮反應最為熱烈、剩餘額度剩最少，仍舊不如先前幾次來的熱絡。花蓮魏姓民宿業者說，感覺因為補助變常態，現在又只剩補助500元，吸引力降低，民眾會覺得就算錯過這波也還有下一波，住房率很低，有時候甚至沒有房客。

李奇嶽說，這波春遊的確冷，以往補助到了一半的時候，額度已拉警報，接近用完，可是這次卻沒有先前熱絡，因為民眾已經麻痺沒有感覺。

李奇嶽表示，若觀光局要繼續做下去，可以先公布日後冬季補助方案，而不是自己埋頭苦做，這樣才能跟貼近旅宿業及民眾需求

此次春遊補助中，花蓮是所有縣市裡剩餘額度最少的。記者曹悅華／攝影
此次春遊補助中，花蓮是所有縣市裡剩餘額度最少的。記者曹悅華／攝影
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