貓纜將年度檢修 5月20日暫停營運16天

2019-05-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



貓纜。圖／本報資料照 分享 facebook 想搭貓纜的民眾看這裡，台北捷運公司表示，貓纜將從5月20日起至6月4日止，進行為期16天年度檢修暫停營運，預計6月5日恢復營運，可避開6至8月的落雷季，相關資訊將張貼於捷運及貓纜車站，提醒民眾留意。

北捷指出，貓纜每年均依原廠建議，檢視各項設備檢修週期，展開年度設備大修及測試，以確保系統安全及穩定性，讓旅客搭乘時更放心，今年度檢修項目，包含迂迴輪軸承、張緊液壓缸、主馬達、索輪組及車站進出口導引裝置等設備翻修等。

北捷表示，貓纜年度檢修多半安排於5月，關鍵原因為可避開6至8月的落雷季，6月下旬已進入落雷頻繁季節，若於該時段進行年度檢修，進度恐因天候影響而無法如期完成，同時避開母親節（5月12日）及端午節（6月7日）連續假期，增加民眾安排出遊行程的選擇。

貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長約1.1%；北捷補充，相關資訊可洽該公司24小時客服專線（02）218-12345，或瀏覽網站（http://www.metro.taipei/）。

另外，台北市立動物園日前透過「i-Voting」網路投票，根據投票結果，動物園將於6月19至28日，共計10天，暫停對外開放，並利用這段時間，全體總動員進行修繕，期望能提高服務遊客的品質，同時改善園區照養環境、提升動物福祉。