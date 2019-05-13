學生寫程式設計VR、操控船舶 新北福和自造中心揭牌

2019-05-13 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市永和區福和國中「福和自造教育及科技中心」今天舉行揭牌典禮，是新北市第4間自造中心，以「We make, we are-創造・存在」為理念，將科技領域結合STEAM精神，發展以遊具為專題的主題式課程，從生活情境中學習「創意設計」與「運算思維」，要培養學生動手做。

典禮一開始，由學生設計程式、操控機器人跳舞拉開序幕，教育部次長林騰蛟、新北市教育局副局長黃靜怡等人到場揭牌，體驗由師生創作「VR元素鬥士」遊戲，以及用平板操作船舶移動。眾人直呼「超有趣！」

新北市教育局表示，福和中心主要是發展以遊具及跨領域為專題的主題式課程，例如利用動力船課程讓船舶移動，以及結合程式設計及科技藝術創意作品，讓機器人跳舞等，這些都是讓學生自己發揮創意設計程式。

新北市福和國中校長范筱蓉表示，科技中心規劃數位自造教室與創發基地，整合新北市生活科技旗艦計畫所建置的多元空間，搭配3間資訊教室，加上同棟的美術、音樂、童軍教室、圖書館、演藝廳等，系統建構學習模組、行動學習與數位學習教育雲，打破教室藩籬，就是要讓學習無所不在。