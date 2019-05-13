酷鳥航空限時優惠 竟有99元未稅超殺價

2019-05-13 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



根據交通部觀光局出國旅遊人數統計，1到3月至泰國旅遊人數成長到25%，加上日前泰國官方宣布落地簽免費再度延長到10月，可預期至泰國觀光的人數將再創新高，酷鳥航空說，將在明後兩天推限時優惠，來回票價4000有找，旅展期間最低還可享未稅99元的超殺優惠。

酷鳥航空表示，面對增長如此快速的旅遊市場，各家航空公司紛紛增加飛往泰國的班次，並且推出極優惠的促銷，將於明後兩天推出限時優惠，單程含稅僅1988元起，限定明後兩天購票，開放旅遊至9月底前，來回票價4000有找。

台灣總代理飛達旅運業務主管陳欣怡表示，除了1988的票價優惠，為因應時下說走就走的旅遊風氣，酷鳥航空將於旅展期間將推出晚鳥促銷，在易飛網、Expedia 以及易遊網購買6月底前出發的泰國機票，最低可享有未稅99元的旅展超殺優惠。

酷鳥航空說，有別於一般低成本航空，使用大飛機波音777-200廣體雙走道客機執飛，基本座位的78.7公分椅距，是低成本航空最大伸腳空間。777飛機共415個座位，旅客可依自己的需求購買餐點、座位升等、加大伸腳空間、行李重量、享受流暢的購票與搭機體驗。

酷鳥航空表示，其中24個座位為商務艙ScootBiz，是少數有商務艙的低成本航空，商務艙的15kg 隨身行李甚至比傳統航空的7kg還多。