雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



春夏季節雨水豐沛，雜草生長快速，除了就地堆置或丟入垃圾，還可以如何處理呢？新竹市環保局今天邀請KKF（Khao Kwan Foundation泰國米之神基金會）自然農法在台推廣中心新竹區學員蔡富美現場教學示範，將雜草收割發酵，化成植物容易吸收的營養液，除可讓雜草資源循環再利用，同時減少垃圾量。

蔡富美表示，雜草問題令許多人頭痛，但只要利用自然中的微生物菌，就能將雜草發酵分解，變成富含微生物和營養的液體，就像人喝的養樂多一樣。而植物養樂多的製作原理和環保酵素相似，過程不但不會產生臭味，而且材料取得相當容易，包含雜草、落葉、黑糖、豆渣、水等，一般民眾在家就可以輕鬆DIY。

學員們現場製作青草液肥養樂多，將200公克菌土、200公克米糠、1公斤糖蜜及20公升的水，放置約2周後，使用前稀釋即可澆灌樹木、蔬菜和其他植物，讓養分循環，植物養樂多裡面的微生物也能增加土壤的益菌多樣性，促使作物平衡自然發展，同時讓土地環境回復良善的循環，達成環境永續。