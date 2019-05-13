春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



日前有立委批評春遊補助資訊不夠公開，旅客常有撲空情形，交通部觀光局今公各縣市剩餘額度，自由行部分以花蓮申請最為熱烈，已有76.91%申請，房間僅剩1萬1084個，團體旅遊花蓮縣、宜蘭縣等10縣市已經沒有餘額。

觀光局今中午開放民眾查詢各縣市春遊補助剩餘額度，截至中午12點為止，以花蓮縣申請最為熱烈，已達76.91%，剩餘房間數為1萬1084個；第二名是宜蘭縣，已申請59.82%，剩餘房間數為19285個；第三名則為高雄市，已申請56.53%，剩餘房間2萬866個；四、五名則分別為台東縣和屏東縣，皆有超過一半以上的申請率。

自由行部分，嘉義市最少人申請僅達4.08%，剩餘房間數為3萬694個；桃園市也很少，僅有4.58%申請，剩餘房間數38169個；新竹縣、金門縣也只有6%申請率。

團體旅遊方面，各縣市實施截止日期不盡相同，總額皆為800萬元，以花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖、金門縣、連江縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣和嘉義市等十縣市最為熱烈，皆已沒有餘額。