親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

50年一遇的極端強雨！沖繩與那國島災難突襲

消防員設備不足 消防署：兩周內提報

2019-05-13 12:50台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

時代力量立委黃國昌（中）要求消防署儘速調查各地消防設備狀況，保障消防員工作權益。...
時代力量立委黃國昌（中）要求消防署儘速調查各地消防設備狀況，保障消防員工作權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
分享

消防設備老舊，無法確保消防員救災安全！時代力量立委黃國昌13日表示，2015年內政部消防署曾辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」，但今年卻沒有持續，國內消防員仍面對消防衣短缺等問題，他要求消防署要將相關計畫提出，保障消防員權益。對此，消防署副署長蕭煥章承諾，會在兩個禮拜內提出報告。

需保障消防員工作權

消防員工作權益促進會理事長翁立思表示，消防員之所以需要2套消防衣，是因為在執勤時，消防衣容易在火場中沾黏致癌物質，如果不能有替換的服裝，會讓消防員職災風險提升，即使有洗衣機等設備，在勤務繁忙時仍顯緩不濟急，因此他呼籲消防署，讓全國消防員都可以有2套消防衣進行更換。

黃國昌表示，雖然消防署之前都有採購一些高科技裝備，不過這些採購案都爆發弊案，消防署都沒有為基層的消防員著想。而且內政部長徐國勇在去年總質詢時表示，會儘快處理相關問題，結果到現在卻都沒有具體方案出爐，他呼籲消防署能夠盡快與地方政府溝通，調查各地實際基礎消防設備短缺、老舊的情況。

消防署副署長蕭煥章表示，目前由於各縣市勤務狀況不同，會跟地方溝通後掌握最新狀況。至於消防衣替換的部分，蕭煥章表示，由於消防衣也有使用年限，他希望能透過逐年購買來彌補不足的數量，不然如果一次性大量購買會導致消耗過多經費。

但這遭到消防員工作權益促進會秘書長楊智宇反駁，他表示，消防衣短缺是目前消防員面對最大、最需要處理的問題，而消防衣消耗與各地勤務量成正比，消防署只要調查各地勤務量與消防衣實際狀況就可以解決，不要一拖再拖。

【更多精采內容，詳見

消防員內政部
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

「誠實豆沙包」按讚追蹤的副作用

2019-05-13 13:09

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:40

不寫下就會忘記！台灣「筆記本男孩」的動人故事

2019-05-13 13:26

消防員裝備也有城鄉差距？時力籲請給足合格裝備

2019-05-13 12:50

【大學生問答】很餓、缺錢、受委屈 什麼時候會覺得「媽媽好重要」？

2019-05-13 12:00

母湯！新竹男顧身體連打17次營養針 胃潰瘍出血送醫

2019-05-13 11:56

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

我是台灣人！被誤認為外國人的聽損者

2019-05-13 10:48

戲曲學院教評會大半年沒開 教評委員要提告

2019-05-13 10:44

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

立委提案保留對號座給老人 交部和台鐵回應了

2019-05-13 10:19

台鐵端午連假加開137班列車 5月23日開放搶票

2019-05-13 10:04

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

高溫黃色燈號！ 高雄屏東中午前後恐達36度以上

2019-05-13 09:07

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23

實行看護共聘12年 花蓮門諾怎辦到的？

2019-05-13 00:44

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

健康你我他／去濕熱 我吃薏仁、燻艾草

2019-05-13 00:39

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

吃這也癢吃那也癢 小心濕搞鬼

2019-05-13 00:35

逾百人企業應提供托育 卻多發錢了事

2019-05-13 00:33

企業合辦托育 托盟：2條件太嚴

2019-05-13 00:29

喝豆漿痛風發作？ 「反減少風險」

2019-05-13 00:26

健康名人堂／「醫師 不要放棄我好嗎？」

2019-05-13 00:20

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

生活美學／建築師姚仁喜 說城市的故事

2019-05-13 00:17

四肢缺血、冰冷…5招做好保健

2019-05-13 00:12

每日藉酒紓壓 60歲男腿骨壞死

2019-05-13 00:06

玩牌、抓寶、運動…多做幾樣新活動 醫師：可防失智

2019-05-12 23:58

免打針 C肝口服新藥健保給付

2019-05-12 23:30

台中榮總疥瘡群聚感染 未擴大

2019-05-12 23:26
看更多

熱門文章

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

2019-05-12 19:33

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

鮮奶變質好市多全面下架！義美：「失溫」導致

2019-05-12 16:28

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

張愛玲沒說過這句話！ 這篇母親節引文別再轉傳

2019-05-12 16:34

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22

義美鮮乳被好市多下架 食藥署將查配送產銷過程

2019-05-12 13:37

下週鋒面「難下」 高溫上看35度

2019-05-12 14:41

義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

每日星座運勢／處女約會外出機會多 事業勿強出頭

2019-05-13 00:00

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

一手抱Bo妞一手牽咘咘 賈靜雯背這咖包超搶戲

2019-05-12 16:11

獨／衛福部推看護共聘幫民眾省鄉錢 醫院反應冷淡

2019-05-12 16:22

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

網球蝦被業者當作淨缸生物 林管處籲勿成養殖消耗品

2019-05-13 07:58

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

義美鮮奶在好市多下架 高志明說話了

2019-05-12 16:45

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官機會 天秤當心爛桃花

2019-05-13 07:37

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

未過期就變質變酸？好市多下架義美鮮乳3.3萬瓶

2019-05-12 16:07

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

台中榮總疥瘡群聚感染 未擴大

2019-05-12 23:26

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

義美鮮乳被好市多下架 食藥署調查釐清

2019-05-12 13:37

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

獨／教部首創職場互助教保中心 補助300萬 可入準公幼

2019-05-12 23:05

季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23

義美鮮乳質變下架 專家：風險高企業把關必須更嚴謹

2019-05-13 11:34

企業合辦托育 托盟：2條件太嚴

2019-05-13 00:29

全台僅100間企業設幼兒園、托嬰中心 多數發津貼了事

2019-05-12 23:12

機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車務必遵守4原則

2019-05-13 08:48

鮮乳出包？義美：我們乳品沒有問題 在等好市多聯繫

2019-05-13 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top