消防員設備不足 消防署：兩周內提報

2019-05-13 12:50 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



時代力量立委黃國昌（中）要求消防署儘速調查各地消防設備狀況，保障消防員工作權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

消防設備老舊，無法確保消防員救災安全！時代力量立委黃國昌13日表示，2015年內政部消防署曾辦理「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」，但今年卻沒有持續，國內消防員仍面對消防衣短缺等問題，他要求消防署要將相關計畫提出，保障消防員權益。對此，消防署副署長蕭煥章承諾，會在兩個禮拜內提出報告。

需保障消防員工作權

消防員工作權益促進會理事長翁立思表示，消防員之所以需要2套消防衣，是因為在執勤時，消防衣容易在火場中沾黏致癌物質，如果不能有替換的服裝，會讓消防員職災風險提升，即使有洗衣機等設備，在勤務繁忙時仍顯緩不濟急，因此他呼籲消防署，讓全國消防員都可以有2套消防衣進行更換。

黃國昌表示，雖然消防署之前都有採購一些高科技裝備，不過這些採購案都爆發弊案，消防署都沒有為基層的消防員著想。而且內政部長徐國勇在去年總質詢時表示，會儘快處理相關問題，結果到現在卻都沒有具體方案出爐，他呼籲消防署能夠盡快與地方政府溝通，調查各地實際基礎消防設備短缺、老舊的情況。

消防署副署長蕭煥章表示，目前由於各縣市勤務狀況不同，會跟地方溝通後掌握最新狀況。至於消防衣替換的部分，蕭煥章表示，由於消防衣也有使用年限，他希望能透過逐年購買來彌補不足的數量，不然如果一次性大量購買會導致消耗過多經費。

但這遭到消防員工作權益促進會秘書長楊智宇反駁，他表示，消防衣短缺是目前消防員面對最大、最需要處理的問題，而消防衣消耗與各地勤務量成正比，消防署只要調查各地勤務量與消防衣實際狀況就可以解決，不要一拖再拖。

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