壽山動物園生態課程5月中旬開跑 夜訪青蛙、蝌蚪

2019-05-13 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



年年吸引不少小朋友參加的壽山動物園生態應營隊課程，今年以「動物園的日常點滴」為主題，規畫4梯次一日營隊及8梯次2日夜宿營，首兩梯一日營將在5月18、19日搶先開跑，由知名的生態課程團隊「蝌蚪池塘」專業老師與壽山動物園攜手合作，帶領學童了解動物園每天發生的大小事。

生態營在保育員指導下幫動物準備營養餐點，像會幫猩猩做消暑的椰子水，與動物們近距離接觸，高雄鈴鹿賽道樂園更加碼送「鈴鹿賽道樂園四擇一搭乘券」，邀全國各地的小朋友到壽山動物園參加生態營隊。

壽山動物園主任莊絢智表示，壽山動物園長期致力於動物保育教育，除了每個月固定辦理主題動物系列活動外，也前進校園及偏鄉推廣動物保育觀念，不只有靜態解說課程，更強調以實際觀察與手作體驗來學習動物相關知識，用不同方式教導小朋友以最歡樂、最自在的模式了解生態保育的重要性。

生態營謀程將帶小朋友認識動物身體構造及營養需求、照食譜幫動物準備營養均衡的餐點、觀察展示場一草一木與石頭對動物有什麼作用、動物們的排泄物都到哪裡去了、保育員怎麼當動物保母等，利用互動式教學深入觀察動物，搭配趣味遊戲及生動的解說，讓小朋友體驗最不一樣的生態營。