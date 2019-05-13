義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



衛福部食藥署證實今天上午收到好市多的電郵通報，目前義美鮮乳預防性下架3萬3416瓶。 圖擷自cheer up臉書專頁 分享 facebook

消費者在好市多購買義美鮮奶後，反映有發酸變質與結塊現象後，好市多自主下架，衛福部食藥署正在調查原因。業界推估，不論是滅菌過程、運輸、保存、通路上架販售，都可能出問題，建議民眾購買鮮乳時，最好等到要結帳時才去冰櫃拿。台灣夏天濕熱，盡可能不要讓鮮乳在室溫太久，開封後盡快喝完。

一名食品加工業者表示，會造成乳品質變現象原因有很多，包括殺菌不足、包裝汙染，甚至運輸出問題都有可能造成乳品品質質變。

農委會資料顯示，台灣一年生產40萬公噸生乳，以去年收生乳的比例來說，統一占31%、味全22％、光泉21%、義美10%、佳格(福樂)4％。義美一年收3萬8000公噸生乳，這幾年已經打敗佳格，躍升第四名。

農委會家畜生產科科長江文全表示，義美乳品的加工方式條件，和其他乳品大廠的加工方式不同。其他大廠採取的的是U.H.T短時間高溫殺菌法，是讓生乳流過130度至135度的加熱管，一秒至三秒間加熱殺菌。義美採取的是H.T.S.T殺菌法，是在75度或有的工廠是80度至90度的條件下，約殺菌15秒。兩種方式只要能夠殺菌，符合衛生條件，都是合格的，只是各家廠商的選擇不同。

江文全說，生乳殺菌，是要把病原菌殺滅，並非完全無菌。台灣地處亞熱帶，環境氣候條件高溫多濕，兩種殺菌方式都可以，義美所採用的H.T.S.T殺菌法，後端鮮乳運輸上架的冷鏈需求，要求就會相對更高一點，鮮乳是對微生物很敏感的產品，從乳廠製造、運輸、到通路，中間的保存、上架的溫度，到一瓶鮮乳買回家的過程，都是有風險的，任何一個環節出狀況，都可能造成乳品的變質。

江文全表示，採購鮮乳，除了看標示，保存期限，檢視外觀有沒有膨脹變色外，盡可能的最後要結帳時，才到冰櫃取出鮮乳，不要讓鮮乳在室溫下太長，時間越長，風險越大，特別是把鮮乳直接放入高溫的車內，非常容易造成乳品質變，開封後的鮮乳盡可能趕快喝完，減少風險。