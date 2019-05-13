彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症個案，彰化衛生局長葉彥伯表示，去年全國新生兒腸病毒併發重症確診個案共11例，其中8例死亡、死亡率高達7成以上，感染的腸病毒型別有8成是伊科病毒11型，若在5天內黃金治療期使用 IVIG (免疫球蛋白)治療，可提高治癒率，縣府也決定通報腸病毒重症個案如為中低、低收入戶，費用由縣府補助。

葉彥伯表示，這名重病男嬰是在4月底出生5天因出現發燒症狀，經檢驗為腸病毒克沙奇B5型感染併發重症，幸好送往彰基及早治療，目前已改善出院返家。

衛生局日前召開腸病毒重症處置諮詢委員小組會議，小兒神經科及腸病毒感染症權威童綜合醫院副院長遲景上醫師提醒，去年流行的新生兒腸病毒重症，是新興傳染病現象，以往罕見，家長、婦產科醫師、小兒科醫師必須提高警覺，做到「早期發現、及時轉診、加護治療」。

新生兒腸病毒重症感染來源，除了來自母親外，主要來自接觸的環境，衛生局也將加強縣內產兒科醫療院所、產後護理之家的感控查核。

孕產婦也應勤洗手、注意個人衛生、避免出入人潮擁擠和空氣不流通的公共場所，產前14天至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。

新生兒若出現感染腸病毒警訊發燒、活力下降、喝奶量變少及腹脹時，應儘速帶至醫院接受治療，任何新生兒疑似敗血症，都需提高警覺可能是感染新生兒腸病毒，若經確診以IVIG免疫球蛋白可提高治癒率，不過因IVIG免疫球蛋白自費價格高達一萬以上，彰化縣府決定補助中低收入確診病患施打。

葉彥伯表示，4月28日至5月4日全國健保腸病毒門急診就診達7183人次，較上週增加12.7%；今年累積已有8例腸病毒併發重症病例，分別感染腸病毒71型4例、腸病毒D68型2例、克沙奇A10型及克沙奇B5型各1例。

不只新生兒腸病毒，容易造成併發重症的腸病毒71型及腸病毒D68型也蠢蠢欲動，葉彥伯提醒，家中有嬰幼兒的成人外出返家務必先換衣服、以肥皂洗手，嬰幼兒若經確診染腸病毒，應在家休息，不要上學，避免接觸其他幼童，病患排泄物糞便、口鼻分泌物也應小心處理；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，