戲曲學院教評會大半年沒開 教評委員要提告

2019-05-13 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立台灣戲曲學院去年9月起未開教評會，造成數十位兼任教師照樣教課卻未獲聘書及薪資，引發非法、白教質疑。戲曲學院教評會主席陳碧涵及李曉蕾等逾半數票選教評委員表示，校方應盡快召開教評會，否則他們就要提告學校行政瀆職、怠惰。

陳碧涵表示，去年7月學校辦理教評會選舉新任教評委員，在8月16日公告票選委員及由校長委任的當然委員共15名。但8月29日校教評會議時，委員發現有人僅得一票卻名列票選委員，經糾舉並查證屬實，會議決議請按票選精神依照得票數高低，重新公告當選名單，會議紀錄都有經校長核准「如擬」，但人事室此後就未重新公告。

陳碧涵說，去年12月間，校方又簽文稱人事室誤繕，才會將僅得一票者列為票選委員，現已改列當然委員。李曉蕾表示，對此更動，部分教評委員也接受，但校方此後就一直不開教評會。

李曉蕾說，今年3月20日，人事室忽然通知要重辦教評會選舉，她向校方申訴去年選出的教評委員資格應有效，卻未獲回應，便向台北高等行政法院聲請假處分，請求校方在去年選出的教評會名單確認有效前，不得重新辦理選舉。法院4月2日召開準備庭，指出校方行政程序錯誤，後來校方也公告暫停選舉，但還是一直不開教評會。