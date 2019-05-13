影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



代理教師聘期長期被忽略，全教總今公布縣市長善待代理教師評比結果。金門縣和嘉義市獲得五顆星，雲林縣、南投縣、苗栗縣、台東縣和花蓮縣均被列為不合格。全教總理事長張旭政表示，不合格的五縣市都只給予各類型代理教師十個月多又多幾天的聘期，「剝削代理教師的勞力」，予以譴責；彰化縣教師職業工會理事長林穎欣也說，「用香蕉只請得起猴子」，盼各縣市政府更重視代理教師權益。

全教總表示，該會105年開始關切各縣市代理教師聘期問題，雖然進步有限，但也看到許多縣市已逐步延長不同類型的代理教師聘期，甚至已有縣市給與所有代理教師完整一年聘期。

全教總理事長張旭政表示，金門縣具體達成各類代理教師都給予完整聘期，而嘉義市長黃敏惠也已承諾下學年度開始就會給與完整聘期，因此給予二縣市五顆星的肯定；基隆市、台北市對於再聘代理教師以及兼行政的教師給予一年聘期，給予四顆星肯定；高雄市對於兼導師、兼行政而經報准後，給予一年聘期，給予三顆星肯定；台中市、彰化縣、宜蘭縣對於兼行政代理教師給予一年聘期，全教總也給予三顆星肯定。

張旭政表示，澎湖縣、連江縣、屏東縣、新北市等縣市，對於部分特定類型代理教師給予一年聘期，給予二顆星。至於雲林縣、南投縣、苗栗縣、台東縣和花蓮縣均被列為不合格。張旭政說，這幾個縣市完全漠視代理教師的權益，忽略代理教師的付出與努力，應予以譴責。

張旭政說，這次教師法修法，全教會、全教總透過立委張廖萬堅試圖在草案第47條納入代理教師的待遇、聘期由中央統一規定，但教育部卻以要顧慮各縣市政府財政為由，而拒絕納入，此作法等於承認各縣市政府剝削代理教師勞力的合理性，「等於在製造一國多制。」