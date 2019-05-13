親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

罷工怒火為何再起？長榮航空的勞資爭議

立委提案保留對號座給老人 交部和台鐵回應了

2019-05-13 10:19聯合報 記者曹悅華╱即時報導

立法院交通委員會今審查「發展大眾運輸條例」修正草案，立委趙正宇提案，對號座位應有一定比例保留給年滿70歲以上老人或中度以上身心障礙者，對此，交通部說，適用範圍不大，台鐵局則表示，已有設置輪椅座位區，老人搭車若無座位也可請列車長協助安排。

趙正宇今在立法院交委會上提案，新增大眾運輸若為對號座且未禁止站立者，應保留一定比例座位給年滿70歲以上老人或中度以上身心障礙者。

交通部說，目前台鐵區間車均為不對號，且已提供博愛座，若修法影響不大，僅對台鐵對號列車適用。

台鐵局說，現行機制已經提供相關服務，若修法將一定比例座位數給特定對象，恐影響其他旅客購票乘車權利，建議保留現行條文。

台鐵說，目前太魯閣號、普悠瑪號和自強號等高級列車已有設置輪椅座位區，身障者搭車可事先預訂；老人若無座位可以請列車長協助安排，服務台也可協助購買有座車票。

立委林俊憲則針對親子車廂擬漲價傳言質疑台鐵局，表示這是變相懲罰有按規定買票的家長，本身身分就是種區隔，有乘客亂座的問題是台鐵局管理問題。

對此台鐵局說，目前沒有漲價計畫。

林俊憲也就台鐵親子廁所設立不佳僅完成44%，要求台鐵局盡快完成，台鐵局說在預定完成的15座中已完成六座，會繼續做，交通部也責成台鐵盡快設置完成。

立委提案台鐵對號座列車應保留一定比例座位給老人或中度以上身心障礙者。本報資料照片
立委提案台鐵對號座列車應保留一定比例座位給老人或中度以上身心障礙者。本報資料照片
分享
立委林俊憲質疑台鐵親子車廂漲價是變相懲罰有按規定買票的乘客。記者曹悅華／攝影
立委林俊憲質疑台鐵親子車廂漲價是變相懲罰有按規定買票的乘客。記者曹悅華／攝影
分享

台鐵列車立法院
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

企業合辦托育 托盟：2條件太嚴

2019-05-13 00:29

逾百人企業應提供托育 卻多發錢了事

2019-05-13 00:33

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

台鐵端午連假加開137班列車 5月23日開放搶票

2019-05-13 10:04

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

高溫黃色燈號！ 高雄屏東中午前後恐達36度以上

2019-05-13 09:07

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23

實行看護共聘12年 花蓮門諾怎辦到的？

2019-05-13 00:44

健康你我他／去濕熱 我吃薏仁、燻艾草

2019-05-13 00:39

吃這也癢吃那也癢 小心濕搞鬼

2019-05-13 00:35

義美鮮乳未過期變酸 桃衛生局查原因

2019-05-13 00:27

喝豆漿痛風發作？ 「反減少風險」

2019-05-13 00:26

健康名人堂／「醫師 不要放棄我好嗎？」

2019-05-13 00:20

生活美學／建築師姚仁喜 說城市的故事

2019-05-13 00:17

四肢缺血、冰冷…5招做好保健

2019-05-13 00:12

每日藉酒紓壓 60歲男腿骨壞死

2019-05-13 00:06

玩牌、抓寶、運動…多做幾樣新活動 醫師：可防失智

2019-05-12 23:58

免打針 C肝口服新藥健保給付

2019-05-12 23:30

台中榮總疥瘡群聚感染 未擴大

2019-05-12 23:26

國小全班12人染流感 停課一周

2019-05-12 23:23

職場互助教保中心缺額招生限制多 托盟：倒閉風險大

2019-05-12 23:13

獨／教部首創職場互助教保中心 補助300萬 可入準公幼

2019-05-12 23:05

醫師：幼兒玩手機 1天最多20分鐘

2019-05-12 22:59

救惡視力 岸裡國小鼓勵多運動

2019-05-12 22:53

3C當保母 學齡前兒童惡視力

2019-05-12 22:51

抓寶打麻將健行動腦動身體 醫師：有助預防失智症

2019-05-12 21:03

循環經濟動手做 海塑垃圾變身伴手禮

2019-05-12 19:34

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

2019-05-12 19:33

運動能改善憂鬱 研究：對女性較無效

2019-05-12 18:51

蜘蛛毒用處多 研究：可治療癲癇

2019-05-12 18:51

300移工親子聚北車 唱歌歡度母親節

2019-05-12 18:50

中榮疥瘡群聚 疾管署：月初通報無新案例

2019-05-12 17:32
看更多

熱門文章

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

2019-05-12 19:33

義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

2019-05-12 12:50

分手後才懂珍惜的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛　

2019-05-12 21:52

鮮奶變質好市多全面下架！義美：「失溫」導致

2019-05-12 16:28

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

張愛玲沒說過這句話！ 這篇母親節引文別再轉傳

2019-05-12 16:34

義美鮮乳被好市多下架 食藥署將查配送產銷過程

2019-05-12 13:37

義美鮮乳暫下架 好市多：效期內產品可辦退貨

2019-05-12 13:01

下週鋒面「難下」 高溫上看35度

2019-05-12 14:41

面膜敷對了嗎？ 皮膚科醫師提醒「四不」

2019-05-12 13:04

加油等明天！ 汽柴油13日起各調降0.2元

2019-05-12 12:15

LINE母親節彩蛋超可愛 快跟熊大一起祝媽媽母親節快樂

2019-05-12 10:41

林予晞大秀白皙長腿 「與惡」宋喬平原來那麼性感！

2019-05-12 15:22

韓國瑜用隨身空氣清淨機對抗空汙 醫師：效果有限

2019-05-12 12:00

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

一手抱Bo妞一手牽咘咘 賈靜雯背這咖包超搶戲

2019-05-12 16:11

每日星座運勢／處女約會外出機會多 事業勿強出頭

2019-05-13 00:00

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

油價降了！中油明起汽、柴油各降2毛

2019-05-12 12:11

獨／衛福部推看護共聘幫民眾省鄉錢 醫院反應冷淡

2019-05-12 16:22

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

網球蝦被業者當作淨缸生物 林管處籲勿成養殖消耗品

2019-05-13 07:58

義美鮮奶在好市多下架 高志明說話了

2019-05-12 16:45

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

小心腳下！小燕鷗飛來竹圍漁港高堤產卵 鳥蛋竟被踩破

2019-05-12 11:49

未過期就變質變酸？好市多下架義美鮮乳3.3萬瓶

2019-05-12 16:07

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官機會 天秤當心爛桃花

2019-05-13 07:37

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

義美鮮乳被好市多下架 食藥署調查釐清

2019-05-12 13:37

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23

台中榮總疥瘡群聚感染 未擴大

2019-05-12 23:26

全台僅100間企業設幼兒園、托嬰中心 多數發津貼了事

2019-05-12 23:12

母親節國5北上塞 下午3時至晚上8時高乘載

2019-05-12 13:02

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

獨／教部首創職場互助教保中心 補助300萬 可入準公幼

2019-05-12 23:05

獨／媒合病床、找看護 醫院想推看護共聘制也很苦惱

2019-05-12 16:23

企業合辦托育 托盟：2條件太嚴

2019-05-13 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top