立委提案保留對號座給老人 交部和台鐵回應了

2019-05-13 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今審查「發展大眾運輸條例」修正草案，立委趙正宇提案，對號座位應有一定比例保留給年滿70歲以上老人或中度以上身心障礙者，對此，交通部說，適用範圍不大，台鐵局則表示，已有設置輪椅座位區，老人搭車若無座位也可請列車長協助安排。

趙正宇今在立法院交委會上提案，新增大眾運輸若為對號座且未禁止站立者，應保留一定比例座位給年滿70歲以上老人或中度以上身心障礙者。

交通部說，目前台鐵區間車均為不對號，且已提供博愛座，若修法影響不大，僅對台鐵對號列車適用。

台鐵局說，現行機制已經提供相關服務，若修法將一定比例座位數給特定對象，恐影響其他旅客購票乘車權利，建議保留現行條文。

台鐵說，目前太魯閣號、普悠瑪號和自強號等高級列車已有設置輪椅座位區，身障者搭車可事先預訂；老人若無座位可以請列車長協助安排，服務台也可協助購買有座車票。

立委林俊憲則針對親子車廂擬漲價傳言質疑台鐵局，表示這是變相懲罰有按規定買票的家長，本身身分就是種區隔，有乘客亂座的問題是台鐵局管理問題。

對此台鐵局說，目前沒有漲價計畫。