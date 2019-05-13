每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會，合辦夏季阿里山天文營活動，將於6月22日起分四梯次，在阿里山國家森林遊樂區舉辦，活動將於5月16日上午9點開始報名，主辦單位表示，阿里山天文營活動相當受歡迎，每年開放報名即「秒殺」，歡迎大小朋友準備好，參加一場暑假森活天文遊記。

林務局嘉義林區管理處說明，阿里山國家森林遊樂區位海拔2300公尺，白天溫度約為15度，涼爽適合闔家出遊。夏季的夜晚正是璀璨銀河從東方升起的時間，都市受到人造燈光的光害影響，無法看到傳說故事中阻擋牛郎織女的銀河。而阿里山國家森林遊樂區小笠原山觀景平台，具有360度環景視野，遠離都市光害，肉眼可以輕易地看到橫掛在天空中銀白色雲霧狀的銀河。

活動行程白天為園區步道巡禮，夜間將乘坐全台最高海拔零污染電動遊園車至祝山，穿越星光森林小徑，抵達小笠原山觀景平台。現場提供專業天文望遠鏡，實地體驗操作，欣賞夏季代表星座中的天琴座、天鷹座及著名夏季大三角，聆聽有趣星座故事，欣賞浩瀚銀河。參觀者使用單眼相機，或可手動調整曝光時間手機與三腳架輔助，也能輕鬆拍攝美麗銀河。

嘉義林區管理處表示，四梯次「銀河季天文生態營」活動分別是6月22、23日、6月29、30日、7月4、5日與7月5、6日，地點都在阿里山國家森林遊樂區。活動於5月16日上午9時開放報名，活動簡章及報名網址如下https://goo.gl/8iVNmb。