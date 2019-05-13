台灣泡菜析出運動乳酸益生菌 搶攻運動補品市場

2019-05-13 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



運動「補品」相關產值商機無限， 南科管理局今天表示，引進廠商生合生物科技公司研發「運動乳酸菌TWK10™」，與國立體育大學產學合作，完成人體臨床試驗，這個乳酸菌最特別的篩選自「台灣泡菜」，標榜「全球第一株能夠強化運動表現之益生菌」，正與各大運動品牌洽談合作推廣，搶攻與全球市場。

科管局指出，這種新開發乳酸菌已經動物及人體試驗，是全球第一種運動專用益生菌株，適合運動員、高頻率運動或喜愛運動民眾。

生合生物科技97年1月在南科高雄園區投資設廠，主要生產乳酸菌粉，目前為國內最大乳酸菌粉末原料出口供應商，擁有台灣最大商業乳酸菌種庫，致力於研發SYNTEK® thorough菌種優化製程整合系統，以生產優質益生菌原料，產品應用橫跨農牧、禽畜水產、人體保健等三大領域，躍身為全球前20大益生菌供應商，為國內具產業上下游整合的原料廠商。

科管局表示，生合公司以「根留台灣、放眼世界」為目標，研發軟實力根留台灣南科，2018年斥資4000萬元在南科成立「微生物體與乳酸菌應用研究中心」，使產業擴及水產無抗生素養殖、牧草與植物保存應用，並與世界發展趨勢接軌，積極布局全球多元領域市場。公司已取得ISO22000、HALAL、GMP、TQF等認證，且為台灣第一家取得歐盟FAMI-QS（歐洲飼料添加劑和預混合飼料質量體系）認證，目前產品已拓銷亞太地區、中東、紐奧、美洲、歐洲等逾30國家。