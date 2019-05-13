鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，現在是微弱偏東風環境，偏東風通常相對穩定，只有迎風面和地形影響的台東雲量多，其他地方是晴空或少許低雲。這樣的天氣，當然是熱。

他說，西半部背風區空氣品質還是會差一些，但不會像冬天穩定天氣時那麼嚴重。只是，需要提醒一下，夏季的午後臭氧常常會過量，過敏體質的民眾，建議戴活性碳口罩。