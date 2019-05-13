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早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

熱騰騰的豆漿含優質蛋白， 價位不高，是許多人心中早餐首選。但近年網路頻傳「食用豆製品會因為含有高量普林而引發痛風」，讓不少豆漿愛好者心驚驚，深怕喝豆漿會讓痛風找上門。

營養師表示，國內研究顯示，豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因，一般人攝取豆製品可能減少痛風風險，建議依需要適度攝取。

衛福部國健署真相與闢謠專欄以「愛喝豆漿容易引起痛風？」為題，請營養師林世航釋疑。林世航指出，痛風因血液中尿酸過多形成高尿酸血症，尿酸是普林代謝物，普林代謝成尿酸後從尿液排出，健康人可從尿液中排出尿酸，不至於因攝取含普林食物就痛風。

林世航表示，學者曾分析哪些食物有誘發痛風的可能，在822位痛風病患的分析結果中，約半數在急性發作前都有誘因，其中約60%發作前喝啤酒，18%吃海鮮，14%攝取內臟類食物，豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因，甚至痛風罹患風險與豆類攝取量負相關。

國外也有類似研究，當時追蹤47150名40至75歲非痛風患者男性12年，分析飲食狀況與痛風發生風險的關聯性，結果指出，植物性食物並不會提高痛風罹患機率。但林世航提醒，攝取太多高普林食物，加上腎臟排泄有問題時，就會導致尿酸過高。

對於痛風患者，適量吃豆製品是安全的，急性發作時確實需要低普林飲食，黃豆屬於高普林食物，但豆漿屬於中普林食物，發作期間減少攝取是正確的。林世航強調，攝取所有食物都不宜過與不及，即便研究並未指出豆漿與豆製品導致痛風，依然建議適度攝取，不宜過量 。

近年網路頻傳「食用豆製品會因為含有高量普林而引發痛風」，營養師表示，國內研究顯示...
近年網路頻傳「食用豆製品會因為含有高量普林而引發痛風」，營養師表示，國內研究顯示，豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因，甚至一般人攝取豆製品是會減少罹患痛風的風險，但依然建議適度攝取。圖／ingimage
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痛風豆製品患者
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