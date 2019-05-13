季節轉換皮膚搔癢 中醫列出這些食物可多吃

2019-05-13 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



季節轉換時，有人開始皮膚過敏或發癢，吃這也癢吃那也癢，搔搔抓抓令人困擾。中醫師表示，造成皮膚搔癢的原因很多，也可能與身體的濕邪相關，而「脾」是排除濕氣的重要關鍵。

開業中醫師、中華民國中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，搔癢症是一種主觀症狀，好發於背部、下肢或上肢，也可能是全身性的；在頻率上可能偶發、也可能會持續性。每個人對身體搔癢的感覺差異很大，其耐受力及生、心理狀況，對癢的反應表達方式均不相同。

引起搔癢症的原因，至今仍尚未有定論，而從中醫角度，搔癢症與身體濕邪相關。彭溫雅說，最近正值梅雨季節，空氣潮濕又悶熱，是身體排濕的關鍵時期，人體若無法順利排汗，一流汗就全身濕黏、無法揮發，停留在體表的汗若持續囤積，即易造成皮膚搔癢的現象。

如果人體體內囤積太多水分，無法有效排出，便會形成濕邪停留在體內。彭溫雅說，人體器官中的「脾」是排除濕氣的重要關鍵，夏至時節的飲食應以健脾胃、祛濕氣為重點，建議可多吃健脾除濕的蔬菜、水果、蛋白質與藻類食物。蔬菜類如菠菜、黑木耳、山藥；水果類為蘋果、西瓜、番茄等；蛋白質則是雞蛋、蛤蜊、蚵仔；藻類包括海帶、紫菜等。