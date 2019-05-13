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實行看護共聘12年 花蓮門諾怎辦到的？

2019-05-13 00:44聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

花蓮門諾醫院早在12年前就開始推行看護共聘制。　 圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院早在12年前就開始推行看護共聘制。　 圖／門諾醫院提供
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衛福部推動看護共聘制，花蓮門諾醫院早在十二年前開始推行，當時也經過半年磨合期才逐漸步上軌道，目前醫院看護執行一比四照顧，每位病人每天繳交九百元。因運作成熟，門諾醫院通過勞動部核可，可施行醫院看護的「教、考、訓、用」，有助提升照顧品質。

花蓮門諾醫院長照中心主任戴玉琴說，花蓮縣就業人口外流，長輩住院缺乏照顧人力，當時醫院護理人力也相較缺乏，若家屬能聘到看護，護理臨床照護壓力也許能紓解。

但要病人每天負擔二千至二千四百元的看護費並不容易，門諾醫院當時正發展長照服務，多數就業者都是多重角色的婦女，因應其工作時間需求，於是設計照服員多元工作模式，除了提供長照服務，也可選擇做共聘走動式的醫院看護服務。而一對四看護服務可讓民眾負擔降至九百元，降低家庭經濟負擔。

「剛開始我們也做得卡卡的。」戴玉琴舉例，須針對不同疾病嚴重程度病人進行派班，視病人臨床狀況調配，並搭配看護能力與經驗，護理人員也要一起投入管理。

經長期培力醫院看護並累積經驗值，目前病人只要有需求，門諾醫院即媒合一對四的看護照顧，每天平均八床，一個月約卅到卅五人次。門諾醫院近期也通過勞動部核可，可訓練照服員並考照任用，以管控提升照顧品質。

戴玉琴強調，一定要向社區民眾講清楚什麼是「一對多服務模式」，看護不可能像一對一服隨侍在側；疾病複雜度太高者可能每半小時至一小時就要翻身拍背，不適合使用一對多服務，疾病傳染性高者也不適合。

不少醫院對看護共聘制採觀望態度，戴玉琴認為，醫院在健保制度下生存都很辛苦，他們也是歷經時間累積，才運作達到經營規模，讓醫院、看護或家庭都能更好，「多一點關懷，這項工作就有價值。」

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