職場互助教保中心缺額招生限制多 托盟：倒閉風險大

2019-05-12 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部公布「職場互助式教保服務實施辦法」草案，放寬企業實施托育服務的門檻，包括不強制設置室外活動空間、同一棟商辦大樓內的多間企業，也可共同簽約設班、聯合托育。但托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，草案雖放寬部分限制，但細看條文卻有不少嚴苛標準暗藏其中，估計企業設班的誘因不大。

王兆慶舉例，一般企業附設幼兒園、托嬰中心，招生不足額可對外招生。但根據草案第9條規定，企業設置職場互助教保服務中心，若不足額，只能招收「同棟建築物居民之二親等內直系血親幼兒」，換言之，就算隔壁大樓有企業員工兒女有需求，也不得其門而入。

王兆慶認為，光這一條文，就大大提高了職場互助教保服務中心的倒閉風險。

王兆慶也指出，一般3至5歲幼兒園的師生比為1：15，但職場互助教保服務中心提高到1：10，等於是提高企業的師資人事成本，誘因再降低。

對此，教育部國教署副署長許麗娟表示，教部開放職場互助教保服務中心，目的在於鼓勵企業照顧自家職員的家庭需求，而不是讓企業辦理托育服務後，再「對外招生」。目前草案也有相關配套，例如開放多間企業聯合托育，且也適度開放同棟大樓中，其他企業的職員子女報名入班。

許麗娟也說，由於職場互助教保服務中心規模較小，托育對象不區分2歲以下、以及3至5歲幼兒，改採「混齡照顧」模式；又因2歲以下班師生比為1：8，3至5歲班為1：15，「職場互助教保服務中心就採折衷作法，訂為1：10，讓企業做得起、也兼顧孩子的教學品質。」

全教總政策研究員顏嘉辰則擔憂，職場互助教保服務中心表面上是職場互助精神，本質卻是管理更寬鬆的教保機構。且依法可委託其他機構、法人、團體辦理，恐成為私幼業者的圖利管道。

此外，顏嘉辰也說，草案門檻之寬，孩子不再擁有室外活動空間；且每3位教保員，可以1位保母替代，「連助理教保員都不用了」，也未要求一般幼兒園的6大領域課程，教學品質堪憂。