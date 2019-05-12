獨／教部首創職場互助教保中心 補助300萬 可入準公幼

2019-05-12 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部首創「職場互助教保服務中心」，不同於一般企業附設幼兒園，不強制要求設置室外活動空間，且放寬室內活動室規範；同棟商辦大樓內的多間企業，可共同簽約設班「聯合托育」。政府提供最高300萬元的設置補助。若職場互助教保服務中心收費符合標準，也可加入「準公幼」。

教育部近日公布「職場互助式教保服務實施辦法」草案。教育部國教署副署長許麗娟昨表示，草案預告期剛結束，將進入部內法規會討論，初步規畫6月正式上路。

這也是立法院去年三讀修正通過「幼兒教育及照顧法」，明定開放「職場互助式教保服務」後，教育部進一步提出具體實施方式內容。

依照「性別工作平等法」規定，受雇勞工達100人以上企業，應提供托兒措施。但根據勞動部統計，目前全台一萬多間百人企業僅約100間企業設有幼兒園、托嬰中心。教育部國教署說，部分企業因規模較小、托育人數少，且在寸土寸金的商業大樓，根本找不到室外空間，難符合現行幼兒園設立標準。

許麗娟表示，草案放寬職場互助教保服務中心的設班標準，不強制設置室外活動空間，只要面積扣除牆、柱、出入口淨空區等面積後，不小於30平方米，但每位幼兒分到的空間，不得少於3平方米。室內活動室也有放寬規範，從僅限1至3樓，開放到4樓以下。

許麗娟也說，由於職場互助教保服務中心規模較小，托育對象也不區分2歲以下、以及3至5歲幼兒，而是採「混齡照顧」，教保員與幼兒的師生比訂為1比10。至於同棟商辦內的多間企業「聯合托育」，以收托60名幼兒為限。

許麗娟說，職場互助教保服務中心若收費級距符合標準，也可享有準公幼相關補助。她說，因職場互助教保服務中心的師生比，與2歲以下班要求的1比8相近，目前朝月平均收費11,200元以下者可加入準公幼。屆時，職場父母可帶小孩去上學，每月學費只需繳4,500元。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞說，職場互助教保服務中心補助比照一般企業附設幼兒園、托嬰中心，最高300萬元補助，且設置完成後，連續5年提供企業申請維護設施硬體經費補助，每年最高達50萬元。孫碧霞說，若有多家企業響應，補助預算將無上限加碼，承諾「經費不是問題」。