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醫師：幼兒玩手機 1天最多20分鐘

2019-05-12 22:59聯合報 記者曾增勳郭政芬／連線報導

幼兒近視率逐年增長，眼科醫師提醒家長要注意，不要讓孩童看手機，並定期檢查視力。圖...
幼兒近視率逐年增長，眼科醫師提醒家長要注意，不要讓孩童看手機，並定期檢查視力。圖／醫師陳瑩山提供
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新竹一名3歲半孩童近期常揉眼睛或瞇眼、看電視越靠越近，個性也變得孤僻、暴躁，家長驚覺幼兒不對勁，趕緊求助醫師，經檢查後發現假性近視450度，治療後，一個月就降到150度，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，在睫狀肌放鬆後，幼童的度數來得快也去得快，就怕家長沒有發現。

陳瑩山詢問家長與孩童相處狀況，發現母親白天上班，將孩童交給阿嬤照顧，阿嬤認為孫子看手機能學習唱歌、知識，有時打遊戲比較不會吵鬧，常讓孫子拿手機，孩童的母親未注意到，直到發現幼兒脾氣變得暴躁、常常揉眼睛，才覺得事態嚴重。

陳瑩山說，現在有許多「3C保母」來陪伴幼兒，但兒童長時間看近的東西，睫狀肌過度使用、無法自然放鬆，就會造成假性近視，當孩童有近視狀況時，因看不清東西，脾氣會易怒、孤僻等，這些都需家長、老師的觀察才會發現。他建議，孩童成長期，除了飲食應均衡、不要偏食，2歲以下孩童不應該看手機，6歲以下每天最多20分鐘。

他提醒兒童視力不良的六大外在表現，1.瞇眼2.不斷眨眼3.頭部歪斜4.常楺眼睛5.看電視時一直向前趨近 6.畏光。

桃園市衛生局分析，現在孩童使用3C產品機會、時間增加或學習時間長，造成幼童從小視力異常，提醒家長參考，第一要養成孩童正確用眼習慣，使用3C時間每30分鐘要休息、學習過程注意光線充足；其次要養成均衡飲食及規律運動，平常多補充維生素A及葉黃素多的牛奶、深綠色蔬果，常帶孩童到戶外接觸大自然，多望遠凝視，還可增進親子關係。

近視陳瑩3C
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