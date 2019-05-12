分手後，才懂得珍惜感情的5大星座！天秤糾結後悔、水瓶想被束縛

2019-05-12 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



後悔總在失戀後！有些人對於愛情，拿得起放得下，但也有人在失戀後，才發現自己多麽愛對方，然後開始後悔沒有好好珍惜，陷入無限的循環之中，到底哪些星座，直到失去後才會懂得珍惜呢？

天秤座

天秤座是一個非常容易在情緒裡糾結、猶豫的人，所以對於懷舊，也體現得很到位。戀愛前的天秤座，會把所有的溫柔關懷都給你，在愛情的熱火越來越減退時，所有事情在天秤座的眼裡，都會顯得沒那麼的重要，也常常忽略掉戀人，例如：忘記紀念日、忘記生日等。

直到分手後的天秤，才會漸漸意識到自己的過錯，為時已晚，會開始回憶過去的美好與各種生活架構，還後悔著當初沒好好的珍惜。

摩羯座

天性較為悶騷的摩羯座，比較不擅長表達自己的情感，很多時間也都投注在自己的事業上面，在戀愛的過程中，也是比較屬於被動的那方，其實很難讓對方感受到感情的熱情。像這樣的戀愛方式，一次一次被這樣的冷漠給沖淡了，最後的結果就只剩下分手。

分手後的摩羯座，才會意識到自己在戀愛中投入了多少情感，也在分手當下後悔沒有挽留，對於溫柔與關心，才會真正地意識到對方的好，這樣的摩羯才能體會到，原來感情一直都存在著。

雙子座

對於新鮮事物來說，雙子座會將自己的熱情表現淋漓盡致，一開始時會表現得非常熱絡，對於愛情中，也非常的寵愛及呵護對方。但雙子座總是要表現得好像一副無所謂的樣子，因為雙子總想著，這樣的甜蜜，終究有一天會慢慢的消失。

然而雙子座其實沒發現，在這樣的感情之中，自己已不知不覺投入了許多，當另一半提出分手時，當下會覺得沒什麼，甚至喘口氣覺得放鬆，等到真正離開後才發現，這樣的寵愛習慣與呵護，似乎消失在自己生活中時，才驚覺自己後悔。

巨蟹座

天生敏感多疑的巨蟹座，有時候情緒會比較不穩定，也容易活在自己的世界裡。當然在戀愛時候，就會相對的比較依賴對方，來找尋自己的安全感，也時常質疑對方，到底有多麽愛自己，也怕失去。

當有一天兩人分手後，巨蟹座會變得惶恐、焦躁不安，甚至影響了工作情緒，一個人獨處時，就會感覺到落寞加深，開始懷念起過去的擁抱與各種關懷。

水瓶座

總喜歡在戀愛的時期，給對方無限驚喜的水瓶座，也讓對方在相處長時間下來，依賴越來越多。一個愛自由的水瓶座，害怕的就是「束縛」，假設被這樣的感覺，弄得無法喘息，水瓶座會開始找任何一個掙脫枷鎖的方式，逃避現況。