吃這也癢吃那也癢 小心濕搞鬼

2019-05-13 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北報導



季節交替，許多人發生皮膚過敏現象，長了疹子或全身搔癢。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有些民眾在季節轉換時，常出現皮膚過敏或發癢情形，吃這也癢吃那也癢，搔搔抓抓地令人困擾。中醫師表示，造成皮膚搔癢的原因仍未有定論，除造成因素多種外，可能與身體的濕邪相關，而身體的「脾」，則是排除濕氣的重要關鍵。

開業中醫師、中華民國中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，搔癢症是一種主觀症狀，好發於背部、下肢或上肢，也可能是全身性的；在頻率上可能會是偶發、也可能會持續性。每個人對身體搔癢的感覺差異很大，其耐受力及生、心理狀況，對癢的反應表達方式均不相同。

引起搔癢症的原因，至今仍尚未有定論，從中醫角度而論，搔癢症與身體的濕邪相關。彭溫雅說，最近正值夏季梅雨季節，空氣潮濕又悶熱，是身體排濕的關鍵時期，人體若無法順利排汗，一流汗就全身濕黏、無法揮發，停留在體表的汗若持續囤積，即易造成皮膚搔癢的現象。

若人體體內囤積太多水分，無法有效排出，便會形成濕邪停留在體內。彭溫雅說，人體器官中的「脾」是排除濕氣的重要關鍵，夏至時節的飲食應以健脾胃、祛濕氣為重點。

建議可多吃健脾除濕的蔬菜、水果、蛋白質與藻類食物。蔬菜類如菠菜、黑木耳、山藥；水果類為蘋果、西瓜、番茄等；蛋白質則是雞蛋、蛤蜊、蚵仔；藻類包括海帶、紫菜等。

彭溫雅也呼籲民眾，此時節應少吃「發物」，即為易致過敏或發炎的食物，如鳳梨、竹筍、蝦蟹、酒、羊肉、胡椒等；尤其是有皮膚濕疹、蕁麻疹或嚴重的痘痘粉刺患者，更應避免，以免癢感一觸即發。