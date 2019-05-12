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新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

2019-05-12 19:33聯合報 記者章凱閎╱即時報導

氣象局針對新北市、基隆市、宜蘭縣等3縣市發布大雨特報。 圖／聯合報系資料照片
氣象局針對新北市、基隆市、宜蘭縣等3縣市發布大雨特報。 圖／聯合報系資料照片
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中央氣象局今天晚間6時10分在網站發布消息，針對新北市、基隆市、宜蘭縣等3縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛影響，易有「短時強降雨」。從今晚至明天基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局表示，下周一、二（13－14日）偏南風，午後雷陣雨以山區為主，不過平地也有機會，於下周三（15日）開始偏西南風，天氣開始不穩定，清晨中南部沿海有短暫陣雨，降雨時間較長，可能會從深夜下到隔天上午，北部、中南部注意午後雷陣雨，下一波鋒面要到下周末前後比較靠近，但仍要繼續觀察。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，下周台灣因為受南邊太平洋高壓勢力影響，鋒面活動位置偏北，對台灣影響不明顯，預估夏季型午後山區雷雨的天氣型態將會持續一段時間，上午各地天氣大致穩定，午後則因熱力作用，山區有熱對流發展降雨機會，局部地區雨勢可能較大，降雨區域以山區為主。

她也表示，台灣附近風向以偏南風到西南風為主，暖空氣明顯，各地溫度偏高，預估高溫普遍可達31－32度以上，局部地區可能來到34－35度以上，尤其大台北、台東等地要留意背風沉降可能造成的局部高溫現象，建議穿著盡量寬鬆透氣，戶外活動要記得多補充水分並且做好防曬。

氣象局
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