300移工親子聚北車 唱歌歡度母親節

2019-05-12 18:50 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



關愛之家邀請300位移工媽媽，共度母親節。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 移工寶寶在台上跳起網路熱門兒歌《Baby Shark》，逗樂在場的移工媽咪們！台灣關愛之家12日舉辦母親節活動，300位移工媽咪齊聚台北車站共度母親節。歌手余荃斌及鄭書瑄等人也為活動獻唱創作曲《第一次盼望》。

300移工媽媽坐在台北車站大廳，小朋友們為這些勇敢堅韌的移工媽媽們獻上康乃馨，大廳地板貼著一個巨大的奶瓶貼紙，關愛之家創辦人楊婕妤邀請移工媽媽們手持康乃馨排成奶瓶形狀，共同化身為新生兒最需要的奶瓶，象徵給所有移工寶寶一個安全的家與照顧。

歌手余荃斌及鄭書瑄等11位創業慈善家也為《第一次盼望》獻聲，由歌手余荃斌協力錄製編曲。當溫暖的旋律響起時，感動了在場無數移工媽媽們。余荃斌期盼用歌聲喚起大眾對移工寶寶的重視，讓這些移工寶寶能平安健康長大。

楊婕妤表示，台灣目前約有37萬名女性移工，關愛之家每月平均仍有5至10位非本國籍移工媽媽與寶寶前來求助。楊婕妤說，這些移工媽媽可能缺乏安全住所、不清楚養育嬰幼兒的知識，甚至在懷孕期間無法獲得休息與營養。關愛之家協助這些移工媽媽培養育兒技能，幫助他們維持穩定的生活。

移工媽媽白蘿蔔表示，3年前帶著兩位不到3歲的孩子來到台灣，一家三口求助無門，幸好有關愛之家的保母課程，才能兼顧工作與育兒。

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