蜘蛛毒用處多 研究：可治療癲癇

2019-05-12 18:51 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蜘蛛毒可以在醫療發揮奇效！瑞士科學家發現，蜘蛛毒中有特殊蛋白質可以治療癲癇，這也讓過往聚焦在蛇毒研發的藥學工業有了新的方向，研究團隊也希望透過持續研究，找出蜘蛛毒的其他用途，如果能對蜘蛛毒有更多了解，可以應用在解毒劑與其它生醫產業，潛力無窮。

蛇毒與蜘蛛毒

根據《今日醫學網》報導，瑞士伯恩大學的研究團隊發現一種叫做α澱粉酶的物質，是這種蜘蛛中主要可以治療癲癇的化合物。不過，阻斷神經傳導機制也是蛛毒眾多混合物中，表現比較明顯的症狀而已，團隊表示，目前離完全了解蛛毒還有很長的路，他們希望持續破解蛛毒不同物質對獵物在生理上不同的影響。

團隊提到，常見的虎櫛足蛛科是用伏擊的方式捕獲獵物，因此牠們需要透過毒液讓獵物癱瘓，但蛛毒成分複雜，因此他們需要透過分析蛛毒所有成分，確認哪一個真的是麻醉獵物的物質。

《每日科學網》先前也提到，科學家很早就知道蛇毒與蜘蛛毒在身體作用機制的不同：蛇毒主要是針對心血管系統作用，造成被咬到的獵物短時間內無法止血；蜘蛛毒則是針對獵物的神經系統作用，阻斷獵物在神經元或是細胞膜上物質的傳導麻痺獵物。

可製成解毒劑

由於蜘蛛釋放的毒素為神經毒素，可以將阻絕獵物體內的鐵離子在神經傳導的機制，所以過往也針對蜘蛛食蟲的行為，研發以蛛毒為主要成份的殺蟲劑，但過去在醫療方面，還是應用比較多蛇毒，蜘蛛毒由於不好萃取，因此用途受到現制。

不過，《今日醫學網》也提到，由於技術進步，將複雜化合物分離的技術越來越成熟，而像蛛毒這類複雜的毒液，如果可以了解其作用機制，對於未來製作解毒劑或是應用在醫療都有很大的潛力。

【更多精采內容，詳見 】