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奧林匹亞物理競賽台灣3銀4銅 史上第一次沒奪金

2019-05-12 17:42聯合報 記者章凱閎╱即時報導

第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天在澳洲公布結果，我國在27國、166名參賽學生中，共獲得3銀、4銅及1榮譽獎，國際排名第4名，是我國自此賽開辦以來首度沒奪金牌。

今年我國代表隊由台師大組成輔導團隊負責培訓，國內選拔過程分為初選、複選、決賽及賽前集訓4階段。初選總計有來自全國168所學校、2315名學生參與，最終選出8位學生代表參賽。

本次代表團由台師大教授高賢忠領隊、吳鳳科大教授蔡尚芳擔任副領隊，台師大物理系教授傅祖怡、清大物理系教授牟中瑜隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於5日前往澳洲阿得雷德參賽，今天舉行閉幕典禮並頒獎。

本屆賽事，台灣共獲得3銀、4銅及1榮譽獎。其中以建中三年級生王維恩以個人排名第14名、奪下銀牌，表現最為優異。王維恩過去也曾去年亞洲物理奧林匹亞競賽拿下銅牌，也曾在2019台灣國際科展工程科奪下四等獎。

不過，本屆賽事也是我國自此賽開辦以來，首度沒奪金牌，也是第2次在亞洲排名掉出第3名，位居第4；根據歷年統計，上次排名第4，為2013年在印尼舉辦的第14屆亞洲物理奧林匹亞競賽，當年拿下5金3銀。

教育部指出，台灣參賽20年來，國際平均排名前3名，也曾在2003年、2010年榮獲國際排名第1。但由於今年僅頒出9面金牌，若不以得牌數，而以個人成績、排名與去年比較的話，其實學生表現是進步的。

教育部也表示，為獎勵學生表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，或競賽金、銀、銅獎者，可獲保送大學校院各本學系或推薦入大學院校個學系；獲榮譽獎者也可推薦入大學院校各本學系。

此外，在亞洲賽獲金、銀牌者，可分別獲教育部頒發10萬、5萬元獎學金。

教育部也表示，代表團成員將於17日返抵國門。下屆賽事，也就是2020年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽將於台北舉行，將持續培訓優秀學生參賽，促進國際交流。

第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天在澳洲公布結果，我國在27國、166名參賽學生中...
第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天在澳洲公布結果，我國在27國、166名參賽學生中，共獲得3銀、4銅及1榮譽獎，國際排名第4名。圖／教育部提供
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第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天在澳洲公布結果，我國在27國、166名參賽學生中...
第20屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天在澳洲公布結果，我國在27國、166名參賽學生中，共獲得3銀、4銅及1榮譽獎，國際排名第4名。圖／教育部提供
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奧林匹亞教育部
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