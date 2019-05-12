運動能改善憂鬱 研究：對女性較無效

2019-05-12 18:51 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



儘管學界普遍認為運動能協助改善憂鬱症狀，最新的研究觀察卻指出，女性憂鬱患者無法從運動中獲益！先前研究指出，運動能協助大腦釋放腦內啡，讓大腦感到快樂，但新研究發現，多數女性患者容易因為憂鬱產生惰性而不願意運動，因此強迫這些患者運動並不會讓她們感到放鬆或愉悅。

根據健康網站《DailyWellnessPro》的報導，目前醫界普遍透過抗憂鬱藥物的簽發作為治療憂鬱症的主要療法。但哈佛醫學院認為，運動在多數情形下與抗憂鬱藥物一樣有效，過去研究也指出，不管是低、中還是高強度的運動，都能夠幫助治療憂鬱症。

但《每日醫學新聞》指出，最新發表的研究顯示，運動對治療女性的憂鬱症狀並沒有任何幫助。密西根大學安娜堡分校的一組研究團隊在仔細分析中國北京大學1, 100名大學生的運動與睡覺模式後發現，運動對於憂鬱症的療效會因男女而有所不同。

該研究指出，睡眠品質的好壞對男女性的憂鬱症都有很大的影響，但運動對女性來說就沒有幫助。研究者認為，女性因為患有嚴重的憂鬱症狀，因此不會有很大的意願進行規律運動，甚至可能因此造成睡眠品質不佳，反之，男性患者較不容易有這個問題。

學界認為，此份研究改變了傳統以來運動對於憂鬱患者療效的看法，也凸顯出學界應該更致力於研究憂鬱症對女性造成的影響與潛在療法，才能幫助無法從運動中獲益的女性患者早日痊癒。

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