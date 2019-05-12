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感謝來不及說出口 護理師對器捐者真情告白

2019-05-12 18:51中央社 台北12日電

一名男子因車禍喪生，雖然腦死，但器官不死，捐出心、肝、肺、腎，拯救其他生命。林口長庚護理師除了在手術時幫器捐者按摩腳，術後也寫下文章抒發「來不及道謝」的感恩之情。

公視製播台灣首部器捐移植協調師職人劇「生死接線員」，製作團隊透過器捐醫療第一線工作者，照見生命的逝去與延續，也希望讓大眾更了解器捐議題。

林口長庚醫院兒童急診主治醫師吳昌騰日前在臉書社團分享一篇「來不及向你說一聲謝謝」文章，是一名急診護理師的親身經驗，講述對器捐者的不捨與感謝。

護理師在文章寫道：「當你從急診室被推進手術室時，頭髮蓬亂，四肢鬆軟。我的心往下沉，我不敢直視你，因為你太像我弟弟。」

護理師說，「我有好多問題想問你，家人才剛跟你說過再見嗎？爸爸媽媽一定傷心欲絕吧？你有兄弟姐妹嗎？事情才一眨眼就發生，你來不及痛吧？」

護理師提到，這名男子因車禍嚴重受創，當場被宣告死亡。因證件顯示「願意捐贈器官」，急診醫師連忙幫忙插管、裝上呼吸器，「雖然你的腦死了，但你的器官還不死，有人需要它們」。

器捐的手術和一般手術沒什麼不同，護理師寫道，器捐者被放在手術台上，麻醉師站在床頭，專心注意著呼吸；「我在床尾，按摩你的腳底，據說那有點安撫的作用」。

文章寫道，大家都屏氣凝神，在器捐者身旁默哀。護理師隨時想跑出去哭，「我戴著手套，穿著手術衣，我為了要保持無菌，所以無法擦掉我滿臉的淚水」。

當手術開始，醫師用熟練的手，把器捐者身體撐開，截掉血管，將器官一個一個放到冰桶裡。術後，再把器捐者縫合。

護理師在救護車上帶著器捐者的肺，送到另一個醫院。那裡有個年輕人，因為疾病，肺部逐漸萎縮纖維化，必須換肺才能救命。

文章寫著，在另一間手術室裡，「我們打開受贈病人的胸腔，把他崩壞的肺摘掉，換上你依舊紅潤的肺，然後做吻合。之後，他就重新可以呼吸了」。

護理師說：「這一切發生的太快。來不及悲傷，來不及向你說一聲謝謝。因為你的心、肝、肺、腎將會救了4個人。」

吳昌騰今天受訪時表示，想分享這篇文章主要是希望民眾能了解護理師工作的辛勞，在面對高壓醫療環境，護理人員也有很多悲傷和壓力，可能因事件而有心情起伏，民眾對護理人員應有更多的愛護和尊重。

護理師手術器官
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