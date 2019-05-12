鮮奶變質好市多全面下架！義美：與「失溫」導致

2019-05-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



被稱為「食品業最後良心」的食品模範生義美，其在好市多獨售的鮮乳，近日傳出變質情況，好市多收到顧客反應後，就已先採取自主性下架，並在疑慮未消除前暫時不恢復上架。對此，義美食品稍早發出新聞稿表示，可能與殺菌法有關，因無法完全滅菌，溫度變化可能滋生細菌而使鮮乳變質。若好市多提供退貨鮮乳，會做進一步檢驗問題為何。

義美食品指出，消費者在好市多購買鮮奶後反應有變質、結塊等情況，為周五發生的事例，好市多已先採取自主性下架。推測產生變質原因，可能與鮮奶採用「速溫殺菌H.T.S.T. (溫度84℃±5℃)」保留較多營養，而非一般的「超高溫滅菌U.H.T. (溫度125℃~135℃)」。但此方法可能會在溫度升高情況下，而有細菌滋生問題。

因此，義美食品表示，消費者從好市多購買後，出冷藏櫃時間可能較長，使得鮮奶溫度不夠低，或是回家打開後放到冰箱，放置在冰箱門的置物處，但門旁的溫度過高，皆可能導致鮮乳變質。並提到，若是好市多提供消費者退貨商品樣本，會進一步檢驗問題所在。

義美聲明稿如下：