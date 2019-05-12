鮮奶變質好市多全面下架！義美：與「失溫」導致
被稱為「食品業最後良心」的食品模範生義美，其在好市多獨售的鮮乳，近日傳出變質情況，好市多收到顧客反應後，就已先採取自主性下架，並在疑慮未消除前暫時不恢復上架。對此，義美食品稍早發出新聞稿表示，可能與殺菌法有關，因無法完全滅菌，溫度變化可能滋生細菌而使鮮乳變質。若好市多提供退貨鮮乳，會做進一步檢驗問題為何。
義美食品指出，消費者在好市多購買鮮奶後反應有變質、結塊等情況，為周五發生的事例，好市多已先採取自主性下架。推測產生變質原因，可能與鮮奶採用「速溫殺菌H.T.S.T. (溫度84℃±5℃)」保留較多營養，而非一般的「超高溫滅菌U.H.T. (溫度125℃~135℃)」。但此方法可能會在溫度升高情況下，而有細菌滋生問題。
因此，義美食品表示，消費者從好市多購買後，出冷藏櫃時間可能較長，使得鮮奶溫度不夠低，或是回家打開後放到冰箱，放置在冰箱門的置物處，但門旁的溫度過高，皆可能導致鮮乳變質。並提到，若是好市多提供消費者退貨商品樣本，會進一步檢驗問題所在。
義美聲明稿如下：
自主回收「好市多 專售」鮮奶說明:
消費者在好市多購買專售鮮奶後反應有變質 · 結塊現象，對於品質異常發生的原因仍有疑慮，但好市多先採「自主性下架」方式處理。
本專售產品採用「速溫殺菌H.T.S.T. (溫度84℃±5℃)」保留較多營養，非「超高溫滅菌U.H.T. (溫度125℃~135℃)」；因此，夏天來臨之時，從工廠到消費者購買、飲用等階段，若稍有「失溫」的情況，容易發生「酸敗 · 結塊」之情形。
本公司除繼續自我加強「生產」及「冷鏈配運」管理外，也拜託 通路零售業者，與消費者，大家共同維護確保商品品質。
本公司南崁廠區(生產工廠)，除了備有各種精密檢測「農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬含量」的儀器外，目前為全世界唯一同時具備『輻射』及『戴奧辛 · 多氯聯苯』檢測儀器設備的食品工廠；我們連乳牛食用的草料、飼料、及飲用水，都有做定期的追蹤處理；我們戰戰兢兢為確保「食材 · 原料 · 生乳」的安全而努力!
以上，向所有消費者說明!
義美食品股份有限公司
高志明 敬筆 2019.05.12
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