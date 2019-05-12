獨／看護共聘 花蓮門諾醫院12年前就推動

2019-05-12 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部推動看護共聘制，事實上花蓮門諾醫院早在12年前就開始推行，但也是經過半年磨合期才逐漸步上軌道，讓醫院看護執行一比四照顧，而每名病人每天繳交900元即可。因運作成熟，醫院近年通過勞動部核可，可施行醫院看護的「教、考、訓、用」，讓照顧品質更上一層樓。

花蓮門諾醫院長照中心主任戴玉琴說，該院最初推動看護一對四照顧，是因為花蓮縣的就業人口外流，當孩子到西部工作，父母住院幾乎沒有子女陪伴，但是醫院護理人力又十分缺乏。若家屬能聘到看護，護理臨床壓力也許能紓解。

但要病人每天負擔2000至2400百元的看護費並不容易，恰巧門諾醫院當時也在做長照服務，於是設計照服員多元工作場域，不只可以提供長照服務，也可選擇做遊走式的醫院看護服務。而一對四看護服務可讓民眾負擔降至900元。

「剛開始我們也做得卡卡的。」戴玉琴舉例，調配疾病嚴重程度的病人進行派班是一項跨專業的工作，不只要視病人臨床狀況調配，也需搭配看護，需要護理人員一起投入管理。「幸好醫院非常支持，我們才能持續做下去。」

經長期培力醫院看護並累積經驗值，目前病人只要有需求，門諾醫院即會媒合使用一對四的看護照顧，每天平均8床，一個月約30到35人次使用。門諾醫院近期也通過勞動部核可，可訓練照服員並考照任用，以管控提升照顧品質。

戴玉琴強調，一定要向社區民眾講清楚什麼是一對多服務模式，看護不可能像一對一服務時隨侍在側。此外，疾病複雜度太高者可能每半小時至1小時就要翻身拍背，不適合使用一對多服務，疾病傳染性高者也不適合。