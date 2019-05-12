獨／媒合病床、找看護 醫院想推看護共聘制也很苦惱

2019-05-12 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「這制度立意良善，但施行不簡單啊！」不少醫院高層感慨，看護共聘不只是病人同意就好，也要看護同意，畢竟一對多照顧比一對一照顧來得麻煩。此外，每名患者的病情程度不能落差太大，才能讓一對多照顧更公平。若照護組合的「ＣＰ值」低卻貿然啟動一對多照顧，恐怕不順利且有爭議。

新光醫院副院長洪子仁指出，共聘制構想來自共享經濟，理論是對的，出發點是好的，醫院沒理由不參與。但實務上卻牽動很多問題，例如醫院床位怎麼調配、病人怎麼組合、看護怎麼長期合作等，「病人入住院時間都不同啊！」

當出現爭議，該是醫院處理還是患者私下協調？回過頭怪罪醫院怎麼辦？而且病人照顧還牽涉華人文化，子女找了共聘看護照顧，長輩可能會生氣孩子不孝順。洪子仁認為，現階段環境未成熟，並不適合推共聘制，該院就沒有加入。

一位醫院高層也說，共聘制要推成功需有二大條件，包括足夠且病情落差不大的患者，及媒合到願意執行一對多照顧的看護。缺乏任一條件，共聘看護組合就無法推，「我們雖有響應看護共聘制，但不瞞大家我們沒做好。」

這名醫院高層認為，只有醫院自聘看護，共聘制才比較推得動，但醫院不可能把人事成本無限往上壓，畢竟不是賺錢事。除非有國家經費補助額外的人事經費，或醫院佛心來著，才有可能配合政策做到。

另一名醫學中心護理部主任提醒，病人若有感染，初期症狀不一定明顯，貿然執行看護一對多照顧，感染病毒恐也跟著看護的移動散播出去。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，民眾自聘一對一看護是一種照顧人力浪費，但共聘看護若沒有醫院管理層支持，推動又很困難。「我們認為解方還是納入健保才可能辦到，由醫院統籌人力進行有效的調配運用。」