獨／衛福部推看護共聘幫民眾省鄉錢 醫院反應冷淡

2019-05-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



為了不再「一人住院全家倒」，衛福部推動住院友善照顧共聘制度，安排醫院看護一對多照顧，讓民眾省荷包。推動1年來，全台483家醫院僅34家響應，無醫學中心加入，台北市更是1家醫院都沒有，反應冷淡。衛福部坦言，醫院多半憂人事及作業成本增加，以致仍在觀望中，會再多鼓勵醫院參與。

衛福部去年透過座談會或諮詢輔導方式，號召醫院響應看護共聘制。例如四名病患每天集資4800元，共聘2名看護12小時輪一班，如此一來每天僅付1200元，花費比每天2000多元聘一對一看護來得低，看護也有時間休息。

而看護人力部分，醫院可選擇自聘看護或和人力派遣公司合作，或是醫院與個別看護簽約執行。

經一年推動，目前響應看護共聘制的醫院共34家，其中北區6家、中區8家、南區14家、東區6家。衛福部嘉義醫院價格最低壓到每人每天200元，看護一對八照顧；其他醫院價格最高也僅1500元，為看護一對二照顧。

但值得注意的是，沒有一家醫學中心參與，台北市、苗栗縣、雲林縣和離島縣市也無醫院響應。衛福部日前於官方臉書發布資訊時，網友也反映「全台醫學中心都沒在名單內」、「台北市竟沒有任何一家醫院」、「不普及不實用」等。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，過去病人是自聘看護，醫院不涉入，而看護共聘制則要求醫院應涉入病房安排、照顧分配和看護補充訓練，但可能同時也需要處理爭議事件，複雜度高，對醫院而言的確也增加管理負擔，才不敢貿然執行。

蔡淑鳳說，醫學中心患者多是急重症病人，住院天數也較短，沒響應加入「是可以理解的」；而台北市則可能因平均所得較高，家庭照顧及看護人力資源也較多，使得醫院沒有參與，「但這不代表台北市民眾沒有需求，我們會再推廣。」

為解除醫院對看護共聘制的疑慮，蔡淑鳳表示，該部對此發展一組財務成本計算工具，當開放共聘看護的病床數達15到20床規模，醫院財務可打平，達30床則有盈餘再聘一位人員協助協調與派班，達50床以上規模則能會利潤。

蔡淑鳳說，這套工具可行，也已在醫院說明會公布，樂觀預期會有更多醫院加入。她強調，共聘制不只對病家、看護、醫院、人力派遣公司都有好處，因看護都是照顧服務員，也是長照人力的再整合，「有必要推廣，但還需要時間。」

●推動看護共聘醫院哪裡找？

●北區

1.耕莘醫院

2.恩主公醫院

3.基隆長庚醫院

4.臺大醫院新竹分院

5.衛福部桃園醫院

6.衛福部樂生療養院

●中區

1.大里仁愛醫院

2.光田綜合醫院

3.童綜合醫院

4.台中榮總埔里分院

5.衛福部南投醫院

6.衛福部台中醫院

7.衛福部彰化醫院

8.衛福部豐原醫院

●南區

1.麻豆新樓醫院

2.安泰醫院

3.阮綜合醫院

4.佳里奇美醫院

5.柳營奇美醫院

6.建佑醫院

7.高雄市立岡山醫院

8.健仁醫院

9.國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處

10.陽明醫院

11.衛福部朴子醫院

12.衛福部嘉義醫院

13.衛福部旗山醫院

14.嘉義基督教醫院

●東區

1.門諾醫院

2.台東基督教醫院

3.羅東聖母醫院

4.台北榮總員山分院

5.台北榮總蘇澳分院

6.衛福部花蓮醫院

註：各家醫院的共聘看護模式可上衛福部住院友善照顧共聘專區查詢(https://dep.mohw.gov.tw/DONAHC/lp-1047-104.html)