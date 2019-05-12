護理師熱血投入精神科 盼社會更理解病人家屬苦

2019-05-12 16:41 中央社 台北12日電



28歲謝佩鈺從學校畢業就投入護理工作，且因喜歡聆聽分享，第一志願就是到精神科。謝佩鈺陪著病人從混亂到穩定，深知精神病人和家屬因病而苦，盼社會更多包容。

今天是國際護師節，謝佩鈺是今年第6屆優良暨資深典範護理人員「閃亮新人獎」得主之一。她從事護理工作5年，目前在桃園療養院服務，協助精神病人、藥酒癮者重回生活軌道。

謝佩鈺上午受訪表示，從以前就很喜歡聽人講話、分享生活，也很喜歡透過互動、彼此信任的感覺，本來打算從學校一畢業就走精神科，後來接受老師建議，先到內外科走一遭，更能應付各種臨床的狀況。

一開始家人對她選精神科感到憂心，刻板印象總認為精神病人比較「危險」，但謝佩鈺說，醫護都有防範的方法，且精神病人如果出現偶發的暴力行為，都是因為生病導致；反觀現今醫療現場，屢屢有民眾不耐久候出現暴力言行，比精神病人更可怕。

陪著病人從混亂到穩定，是謝佩鈺最大的成就感來源。她還記得，有一名男病人年紀跟她相仿，但有思覺失調症，又因物質濫用導致腦傷，生活自理功能盡失，無法如廁、進食，整日眼神空洞、無法言語，對周遭事物漠不關心。

這名病人有一個就讀小學的兒子，因媽媽已經離家，小孩平常都跟阿嬤相依為命，父子幾乎沒有互動。

隨著治療進展，病人慢慢恢復元氣，也能開口說簡單的話語。有一次，他跟醫療團隊說：「想回家…看兒子…他…生日…沒錢…沒禮物。」職能治療師就想出一個辦法，結合復健，讓他手做卡片，既可肢體活動，又可以達成送兒子禮物的心願。

謝佩鈺說，兒子收到病人的卡片時非常高興，父子關係也稍微得到修補，病人脫離急性期後，也因治療穩定可到長住型的復健機構療養。看著病人的進步，只有一路陪著走過的她能深刻體會到希望和感動。

謝佩鈺也說，許多人對精神科可能不了解或有刻板印象，但病人和家屬因為疾病常常受苦，需要社會大眾更多的理解和包容，當病友康復也才有足夠的力量重返社會。