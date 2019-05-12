下週鋒面「難下」 高溫上看35度

2019-05-12 14:41 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



天氣風險公司表示，夏季型的天氣將會持續一段時間。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 鋒面不會南下台灣，未來一週高溫可達30度！氣象局預估，14日白天高溫可到30至32度，而15日至18日更有機會上看35度高溫。氣象專家彭啟明表示，下週鋒面不會南下影響台灣，但是中南部空氣品質可能來到對敏感族群不健康的等級。天氣風險公司表示，夏季型的天氣將會持續一段時間。

氣象局預估，14日有一道鋒面掠過臺灣北部海面，但白天高溫仍可到30至32度，東半部地區午後易有局部短暫雷陣雨。15日至18日風向轉為西南風，各地高溫約29至33度，其中盆地、高屏內陸及花東縱谷有機會上看35度高溫，北臺灣上午雖可維持多雲到晴的天氣，但午後仍須留意局部短暫雷陣雨。

彭啟明表示，下週鋒面被高氣壓擋在北部海面，因此不會南下影響台灣，但是北部及東北部因位處鋒面邊緣，天氣仍不會非常穩定，只是降雨時間不長。但中南部與東南部山區就要留意午後雷陣雨。空氣品質方面，因為中南部降雨機會減低，風速偏弱，不利污染物沉降擴散，空氣品質可能來到對敏感族群不健康等級。

天氣風險公司表示，未來一週鋒面活動位置偏北，對台灣影響不明顯，預估夏季型午後山區雷雨的天氣型態將會持續一段時間。由於台灣附近風向以偏南風到西南風為主，暖空氣明顯，各地溫度偏高，預估高溫普遍可達31至32度以上，尤其大台北、台東等地要留意背風沉降可能造成的局部高溫現象，建議至民眾戶外活動要多補充水分並做好防曬。

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