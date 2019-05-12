義美鮮乳被好市多下架 食藥署將查配送產銷過程

2019-05-12 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



有網友表示在好市多所購買的義美鮮乳，出現酸味、變質等問題，好市多量販店昨起暫時全面下架。對此，衛福部食藥署表示，已接到好市多通報，昨起自主性下架義美鮮乳，將聯手地方衛生局啟動調查，去了解是配送或是產銷過程出現問題。

有網友在「Costco好市多-商品經驗老實說」社團反映，表示到好市多要買義美鮮奶卻撲空，經詢問店員說收到公司的下架通知，所以把義美鮮奶全部撤掉了，詢問是否有正確消息？另有網友回覆說，近期已有好幾例買鮮奶回去開封後，幾天即酸掉的例子，各分店都有消費者在反映。

食藥署食品組組長潘志寬今中午受訪時，證實鮮乳下架一事。他表示，今天收到好市多通報，近日有幾名消費者反映在好巿多購買的義美鮮乳，雖未到期卻出現疑似變質狀況。因此好市多依標準作業程序，自昨天起全台好市多通路主動全面下架義美鮮乳，待釐清問題後，才會恢復供應，重新上架時間未定。

潘志寬說，目前正值夏天，炎熱天氣易使食品腐敗，此次鮮奶變質可能原因多種，如原廠製造過程、配送時、賣場保存環境，甚至是消費者購買方式、如拿了後在賣場逛過久才結帳，都有可能影響鮮乳品質，因此原因待查。

民眾購買後，是否妥善保存鮮乳，也是值得注意的部分。潘志寬舉例表示，他昨天也跟家人剛好有去該賣場分店購物，也買了它牌鮮乳，但他就很小心，準備結帳時才拿鮮乳，並另外用紙箱隔開，將鮮乳與其他冰品等放在一起，增加保冷度，以免在回家路上時出現變質可能。