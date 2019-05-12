義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

2019-05-12 12:50 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 cheer up臉書專頁 分享 facebook

有網友昨日到好市多欲購買義美鮮奶時，發現架上沒有此商品，一旁的店員表示說他們收到公司的下架通知，所以把義美鮮奶都撤掉了。貼文一出也有許多網友也反應說最近有遇過未到期，鮮奶就酸掉的的情形。

網友表示，「買昨天11號到期的牛奶也是幾天前就壞了，我還以為是天氣問題」、「我上過月買的義美鮮奶，一瓶才剛開幾天就酸掉了！ 只好放棄開另一瓶，也酸掉，整罐丟掉啊，可是都開封了也不好退」。

據《自由》報導，好市多近日接連接到顧客反映義美鮮乳尚未到期，就出現酸掉壞掉的情況，有網友就表示，最近兩次買的義美鮮乳，倒數第2天就變質。並證實，目前確對義美鮮乳產品品質有些疑慮，決定先自主性下架，並請供貨商追查原因，在疑慮未消除前，暫時不會恢復上架。

【中央社／台北12日電】

義美鮮乳暫下架 好市多：效期內產品可辦退貨

由於會員反映義美鮮乳品質有疑慮，好市多從昨天起自主下架該商品。好市多指出，消費者可拿未過期產品辦理退貨。義美表示13日將釐清進一步狀況，目前其他通路供貨正常。

有網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上指出，最近2次到好市多買的義美鮮乳，商品保存沒問題，拆封後卻發現仍未過期的牛奶已經發酸；底下有不少網友表示，同樣遇到商品尚未過期，卻已經變質，鮮乳甚至出現結塊情形。

好市多表示，好市多發現產品有疑慮，也收到消費者反映產品問題，因此，全台好市多先自主性下架義美鮮乳，義美也正在追查此事。

好市多強調，好市多相當注重食安議題，廠商未釐清疑慮前，好市多暫時不會重新上架。至於下架商品數量，好市多則表示不便回應。

好市多說，根據好市多退貨政策，若消費者對產品有疑慮，民眾可拿仍未過期的產品至賣場辦理全額退貨。若民眾對商品有疑慮但購買非近期出品的鮮乳，是否能辦理退貨，好市多僅回應，要待廠商釐清責任。

義美窗口表示，好市多回報有2到3位會員反映購買的義美鮮奶在期限內就發酸，因此好市多率先自主性下架，義美將在週一上班日（13日）釐清進一步狀況，目前其他通路供貨正常。