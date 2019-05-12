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義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

加油等明天！ 汽柴油13日起各調降0.2元

2019-05-12 12:15聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.6元。

本周國際原油受美國為儘速完成貿易談判以提高關稅向中國施壓影響導致市場價格走跌；本周調價指標7D3B周均價為每桶70.02美元，較前周71.21美元下跌1.19美元，新台幣兌美元匯率貶值0.03元，國內油價依公式計算跌幅為1.26%。

台灣中油指出，國內油價連續幾周皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制及實施平穩措施，未調足之差價悉由台灣中油自行吸收，上周汽、柴油因平穩措施各有0.1元的價格由台灣中油吸收，延續上周「先亞鄰、後平穩」之調價原則，本周92無鉛汽油因未抵亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.2元皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.1元。

另依據經濟部107年5月11日公布之油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由台灣中油吸收25%，經計算本周汽、柴油不需吸收，零售價應各調降0.2元，台灣中油表示，今年累計至4月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額粗估約為16.70億元。

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後...
台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.6元。本報資料照片
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