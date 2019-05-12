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韓國瑜用隨身空氣清淨機對抗空汙 醫師：效果有限

2019-05-12 12:00聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣空汙問題受注意，環保署資料，我空汙有三分之一來自境外汙染源，其他則是境內汙染源，如工業汙染、塵土、發電廠等，空汙成了環境污染來源之一，更有引發肺癌等疾病疑慮。高雄市長韓國瑜曾為防空汙、咳嗽，日前戴女兒韓冰送的空氣清淨機，引起討論。但是否真有效？胸腔科醫師表示，在戶外使用效果有限，仍建議配戴國家標準認證的防霾PM2.5口罩。

雙和醫院重症醫學科主任曾健華表示，PM2.5懸浮微粒對人體的危害，以國外來說從1993年就有學者研究；而英國在2013年研究則表示，PM2.5對肺腺癌有影響；而美國環保署，則依據新的醫學研究報告結論，將保護國民健康之PM2.5首要年平均值標準，從每立方公尺15微克降低至12微克。可見PM2.5的汙染，世界各國都重視。

而在台灣部份，曾健華說，台灣肺癌患者不少，在一年約近5000篇空汙相關研究中，部分研究提到癌症有一半一上是未抽煙者，空汙在其中角色值得討論。近期曾有研究提起，男性抽菸情形近30年來呈現下降，但抽菸所引起的鱗狀細胞癌與小細胞癌比例很低，而肺腺癌卻一直在上升，因此該研究假設台灣男女都不抽菸下，可減少多少肺癌？結論指出，女性只能減少4%，男性則減少25%，亦即多數仍跟空汙有關。

如何降低空汙致癌風險？日前韓國瑜曾配戴隨身空氣清淨機，而引起熱議與民眾仿效。曾健華表示，隨身型空氣清淨機釋放負離子的範圍不大，效果有限外，過程中所產生的臭氧若直接吸進去，恐對身體有影響，因此他並不建議。

曾健華說，若空汙嚴重時想要自保，應盡量待在室內，可使用空氣清淨機、全熱交換機等改善外，並避免外出運動；若是上班通勤時，建議搭乘公車、捷運等有密閉空間的大眾交通工具，並配戴國家標準認證的防霾PM2.5口罩，降低暴露在空氣汙染物中的機會。

雙和醫院重症醫學科主任曾健華表示，PM2.5懸浮微粒對人體的危害，國外從1993...
雙和醫院重症醫學科主任曾健華表示，PM2.5懸浮微粒對人體的危害，國外從1993年就有學者研究。空汙嚴重時想要自保，應盡量待在室內，可使用空氣清淨機、全熱交換機等改善，若外出通勤時，建議搭乘公車、捷運，並配戴國家標準認證的口罩，降低暴露在空氣汙染物中的機會。記者簡浩正／攝影
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高雄市長韓國瑜掛著的移動式小型空氣清淨器是女兒韓冰送的。圖／高雄市政府新聞局提供
高雄市長韓國瑜掛著的移動式小型空氣清淨器是女兒韓冰送的。圖／高雄市政府新聞局提供
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PM2.5空氣清淨機韓國瑜
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