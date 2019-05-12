這病非媽媽專利！30歲人妻未當媽卻有媽媽手

2019-05-12 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名30歲職業婦女除白天工作時長期使用電腦滑鼠，下班後又趕著烹煮晚餐，半個月來右手大拇指附近肌肉疼痛不已，連寫字都痛，家人被迫外食，就醫診斷為「媽媽手」，物理治療師指出「媽媽手主要是動作或姿勢引起，並非媽媽專利」，提醒平日做家事、工作及滑手機應注意姿勢並適時舒緩，避免「手廢」。

這名患者向醫師表示，自己新婚不久、工作家庭兩頭忙，「不過還沒有當媽媽，怎會得到媽媽手？」收治患者的活力得中山脊椎外科醫院物理治療師王俊介說，「媽媽手」主要是伸拇短肌與外展拇長肌發炎，常見於30至40歲的家庭主婦，拿炒菜鍋、炒菜、握掃把、掃地、拖地時，在大拇指外側或手腕外側感到疼痛，才俗稱為媽媽手。

不過王俊介強調，不只當媽媽的人會得到，像男性廚師、長期捧著平板追劇及玩手機手遊等族群，因為也長時間使用伸拇短肌與外展拇長肌，一樣有機會得到媽媽手，雖很少嚴重到需要開刀，但仍建議密集進行熱敷、電療、超音波及雷射等物理治療，前述患者治療兩周後，痛感已有明顯改善。

王俊介示範兩招治療媽媽手的舒緩運動，每回重複15至30次，每天做2、3回，讓有困擾的媽媽們擺脫手部疼痛。

第一招「拇指肌牽拉運動」，拇指握掌內，往小指方向移動，至疼痛時停止，停留10-15秒，以放鬆伸拇短肌與外展拇長肌。