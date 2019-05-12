愛滋感染者年輕人居多 疾管署推短片比賽防疫

2019-05-12 11:55 中央社 台北12日電



根據統計，2018年台灣新增的愛滋感染者以15歲至34歲的青壯年族群占多數，疾管署舉辦愛滋篩檢宣導短片比賽，希望大眾激發創意，推廣正確防疫觀念。

疾病管制署副署長莊人祥今天表示，根據統計資料，2018年台灣新增的愛滋感染者以15歲至34歲的青壯年族群占多數（約70%）；經統計資料分析顯示，國內仍有約16%的感染者不知道自身感染狀態，且診斷後一個月內發病的比例偏高（約31%）。

聯合國愛滋病規劃署訂定在2020年要達到「90-90-90」目標，意指90%知道自己感染、90%確診感染者有服藥及90%服藥者的病毒量測不到。台灣目前在3目標的達成率為84%、88%和94%。

莊人祥說，台灣現在提供多元的匿名篩檢服務，民眾除可到特約醫療院所使用「一站式」篩檢服務，從篩檢到確診不用到一小時，且可即時連結醫療資源；民眾也可索取快篩試劑在家進行篩檢，不用擔心隱私曝光。

篩檢愛滋也不是特定族群才需要關心的事，疾管署建議，只要有過性行為者，一生應至少進行一次愛滋篩檢；有不安全性行為者一年應至少進行一次愛滋篩檢；若持續有感染風險行為建議每3至6個月篩檢一次，保護自己也保護他人。相關資訊可至疾管署全球資訊網「匿名篩檢專區」查詢。

為提醒社會大眾注意自身健康，主動愛滋篩檢，以早期診斷，及早就醫治療，疾管署與財團法人歐巴尼紀念基金會及教育部共同舉辦愛滋篩檢宣導短片比賽，比賽資訊請參閱網站，報名期限至6月30日截止。