爸媽育兒救星！用KKBOX Kids給孩子聽音樂說故事

2019-05-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



許多年輕爸媽都有個困擾，想要透過科技方式育兒，但讓小孩用自己的帳號聽音樂、聽故事，總讓推薦歌單推薦變得人格分裂，連個人舒壓時光都被孩子佔滿。KKBOX體貼爸媽需求，特別推出首款孕媽咪與學齡前兒童專屬的分眾App「KKBOX Kids」，由KKBOX編輯室為忙碌的新世代爸媽精選站內超過200張兒童音樂歌單、童謠故事以及結合KKBOX旗下售票平台KKTIX裡親子相關活動推薦，並搭配簡易直覺介面，讓爸媽、長輩或孩子都能隨點隨聽，輕鬆享受與寶貝的成長時光。

KKBOX發現台灣25歲以上的女性用戶在智慧音箱上播放「親子」類別音樂的比例相較於手機高出3倍，且近5年來兒童音樂聆聽量逐年上升、熱搜關鍵字中「搖籃曲」、「兒歌」、「故事」、「ABC Song」以及幼兒唱跳神曲「Baby Shark」皆長踞熱搜榜，顯見用戶對於兒童音樂與有聲書的大量需求。

KKBOX專業編輯室特別將內容分為「聽音樂」與「聽故事」兩大類型，從準媽媽胎教、嬰兒安撫、搖籃曲，到學齡前的英文學習、唱跳律動、經典童話、文學啟蒙、知識百科等內容共超過200張歌單，其中也包含由禾馨醫療醫師團隊推薦的胎教音樂、給寶寶的白噪音等歌單，以及客座主編推薦的安撫減壓歌單、聽雨聲入眠歌單，也有洗澡前的大汗熱舞歌單等，滿足每個階段與生活情境的育兒需求。

KKBOX Kids也貼心加入「接續播放」功能，記住上次聽過的故事段落，隨時隨地接續播放。只要是KKBOX白金或KKBOX Prime會員下載後連結帳號即可免費使用KKBOX Kids，孩子的聆聽紀錄也不會影響KKBOX裡的AI推薦模組，讓不同的使用情境皆擁有適合的音樂內容。