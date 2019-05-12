未來一周都很熱！ 氣象局：僅周二有鋒面輕掠過

2019-05-12 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



未來一周都很熱！中央氣象局表示，今風向慢慢轉東風，各地多雲到晴，整個禮拜暖氣團勢力強，全台高溫30至32度，到了周二雖有鋒面通過，僅是「輕輕掠過」等級，對台灣影響不大，民眾可以把握機會出遊。

氣象預報員林定宜說，今天因為風向漸轉東風，天氣穩定，各地多雲到晴，中午前後溫暖如夏，紫外線指數偏強，高溫30至32度，很有夏天的感覺，入夜低溫則在22度到25度之間。

降雨方面，林定宜說今天迎風面東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、北部、南部及中部山區，易有局部短暫雷陣雨，都是短暫性的，民眾不用擔心。

至於未來一周天氣，林定宜說暖氣團勢力強大，全台高溫落在30到32度之間，近山區平地、高屏山區可能更高，低溫則變化不大，約落在22到25度之間。

降雨部分，林定宜說周二有道微弱鋒面通過台灣北部海面，影響不大，僅輕輕掠過等級，宜花東地區會有局部短暫陣雨，西半部則是午後局部短暫雨，對台灣沒有真正影響。

林定宜提到，到了周三西南風開始起來，東半部可能有不定時零星短暫雨，清晨的話，中南部沿海地區受到海陸風環流輻合效應影響，會有零星短暫陣雨，一直到周六都有這個狀況，西半部地區這整周則是要注意午後局部雷陣雨。