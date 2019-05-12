擬研議重消指引 食藥署：後續加入廠商討論

2019-05-12 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



醫界重複使用一次性的手術耗材，衛福部醫事司先說要重罰，後改口表示可能將重複使用的行為視為「仿單核准適應症外的使用」，周二將召集專家並會同食藥署研議重消指引。

此舉引發法學界討論，擔憂與既有法令衝突外，恐出現醫糾，期望把消毒指引整個拉到醫材取得許可證之前。對此，食藥署表示，醫材種類繁多，目前依規定仍照仿單使用，除一次性外，過往也曾核准過重複使用耗材，週二除與醫事司會議外，後續也應加入廠商討論。

我國藥害救濟法自民國89年公布實施，僅納入西藥製劑，不含中藥、試驗藥品與醫療器材，至今因中藥、試驗藥品與醫療器材發生不良反應者，仍無法可循。

有許多法律專家提到，以行政規則訂定醫材消毒指引，可能與既有法令衝突、病人也擔心感染，甚至出現醫糾無法救濟。因此希望把消毒指引整個拉到醫材取得許可證之前，即食藥署委請廠商討論，也就是真的可以重複用的，仿單就改成可重複用，經審核後再核准上市。或考量國外情況，避免同個醫材在臨床上卻有著多種使用方式，出現亂象。

食藥署醫粧組科長吳亭瑤回應，廠商申請一次性使用醫材，多是因為廠商不能保障產品多次使用後，能首次使用效果相同，因此目前食藥署立場仍依規定照仿單使用，暫無要求廠商調整，其餘則得經周二會議後討論。至於若有醫材於海外能多次使用，則會請廠商說明做為參考。

醫事司司長石崇良今上午受訪時表示，據他所了解，醫材重複使用在國外已有先例，除法國禁止外，美國、加拿大、比利時等先進國家都允許重複使用，而歐盟、美國更有消毒指引；而「仿單核准適應症外的使用」（off-label use）也已使用多年，如阿斯匹靈最初使用時仿單為止痛效果，後才發現對心血管疾病等都有助益。

而對於周二與食藥署的討論所牽涉範圍，石崇良說，將對耗材重複使用情形做完整討論，不會因耗材分為自費或健保而有所差異；而所邀請的專家，則會包括醫工、感染管制專家與學者、以及民眾代表等一起討論。