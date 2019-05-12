中榮疥瘡群聚感染 14護理師4病患完成治療

2019-05-12 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中榮總近日發生院內疥瘡群聚感染，據台中市衛生局指出，感染的18人裡，有14名是護理師，經隔離後已痊癒返院上班，另4名患者也都無大礙，目前院內未發現新增患者。

台中市衛生局上午指出，衛生局於本月1日接獲台中榮總通報後，立即啟動疫情調查，隔天立即協動中區管制中心防疫醫師至該院62病房實地輔導訪查。

經了解本案指標個案為2月16入院，因全身多處傷口至外院就醫診斷為乾癬及牛皮癬，3月21會診皮膚科更改藥物。因症狀持續未改善，4月3經皮膚科診斷為挪威型疥瘡，當下立即採行接觸隔離措施及疥瘡相關感染管制措施。

本案共計18人感染疥瘡（4位病人及14位護理師）皆已完成治療，病房內其餘醫護接觸者55人，皆已由院方安排完成預防性用藥。

針對本案，本局防治作為如下：

1.請院方持續落實各項感染管制措施及接觸者追蹤（包含曾檢查、治療單位相關人員）。

2.請該院針對已經出院的4位確診疥瘡病人及家屬持續追蹤健康狀況，並適時給予醫療協助。

3.請該院制定院內非法定傳染病事件通報機制。

4.本案持續監測至6月26，如無新增個案方可解除列管。

台中榮總指出，上個月3日一發現疥瘡，即陸續讓感染的護理人員抹藥，因當時院內未採購疥瘡口服藥，於是請感染疥瘡患者自行購買，再由院方提供全額補助，至23日已專案採購一批口服疥瘡藥給感染者服用。

台灣皮膚科醫學會指出，疥瘡是因疥蟲感染而引起的傳染性皮膚病。疥蟲是一種肉眼看不到的皮膚寄生蟲，成蟲的大小約為0.3mm，寄生在人體皮膚的角質層，在寄生時會挖掘皮下隧道，且在此留下卵和糞便而引起皮膚的劇癢。

疥瘡主要是經由接觸感染，包括人與人的直接接觸或共用毛巾、床單、棉被、內衣褲等，由於疥蟲在離開人體後約兩個星期才會死亡，因此受疥蟲感染潛伏的衣物在兩個星期內還會傳染他人。通常同一家人共同生活，最易傳染。

除了治療外，一定要作到衣物的消毒，才不會繼續傳染給他人或自己，預防消毒工作如：

一. 貼身衣物、床單、被單先用熱水(60。C以上)燙10分鐘或煮沸或電熨斗燙過後，再清洗。

二. 棉被或無法燙的衣物可置入大太陽下曝曬或靜置兩週勿穿、勿用，待疥蟲自然死亡。

三. 發病期間不可與他人混用床單、毛巾、內衣褲。