高溫悶熱 山區午後局部熱對流發展降雨

2019-05-12 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



昨天開始天氣明顯趨於穩定，晴朗炎熱，僅山區午後有局部短暫陣雨。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書「天氣職人—吳聖宇」表示，今天仍是這種夏季型的天氣，上午各地晴到多雲，午後山區有局部熱對流發展降雨機會。

他說，主要下雨的區域在山區，北部、東北部、東部靠近山區的平地也可能有短暫陣雨，雨勢不大，但是要到山區活動的民眾仍要多加注意。白天溫度偏高，各地高溫普遍可達30度以上，外出要記得多喝水補充水分，避免中暑，同時也要做好防曬準備。

吳聖宇說，未來一周因為南邊太平洋高壓勢力較強，鋒面活動位置較偏北，對台灣影響不明顯，預估夏季型午後山區雷雨的天氣型態將會持續一段時間，上午各地天氣大致穩定，午後因為熱力作用，山區有熱對流發展降雨機會，局部地區雨勢可能較大，降雨區域以山區為主，如果到山區活動要多留意午後的天氣變化情況。

吳聖宇表示，由於台灣附近風向以偏南風到西南風為主，暖空氣明顯，各地溫度偏高，預估高溫普遍可達31至32度以上，局部地區有機會來到34至35度以上，尤其大台北、台東等地要留意背風沉降可能造成的局部高溫現象，建議穿著盡量寬鬆透氣，戶外活動要記得多補充水分並且做好防曬。